Belediye, evlerinde kalan vatandaşlara mahallelerden bandolu konser verdi
|28 Mart 2020 11:23
|Yazdır
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bando takımı tarafından 10 farklı mahallede verilen mini konsere, vatandaşlar da evlerinin balkonlarından ıslık ve alkışlarıyla destek verdi.
Etkinlik sırasında Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de üzerinde "Komşun İçin Evde Kal", "Yaşlıları Koru, Evde Kal" yazılı dövizler taşıdı.
Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, bando takımı sırasıyla Kordonboyu, Cevizli, Soğanlık, Uğur Mumcu, Gümüşpınar, Hürriyet, Topselvi, Çavuşoğlu, Karlıktepe ve Atalar mahallelerinde sevilen şarkıları çaldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kartal Belediyesi olarak bu zorlu süreçte komşularımızın sağlığı için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 'Evde kal' çağrımıza uyan tüm komşularımıza teşekkür ediyorum. Bu mini konserimizle onların moral ve motivasyonunu biraz olsun artırdıysak ne mutlu bize. Evde kalmayıp çalışmak zorunda olan başta sağlık çalışanları ve belediye çalışanları olmak üzere tüm emekçilerimize de teşekkürlerimi buradan iletmek istiyorum, fedakarlıkları hiçbir zaman unutulmayacak." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri uygulanmaya başlandı
28 Mart 2020 02:43
|Esenler Belediye Başkanı Göksu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı yalanlandı
27 Mart 2020 20:16
|Karantinadan renkli görüntüler
27 Mart 2020 19:54
|Karantina yurdunda görevli personel evine gidemeyecek
27 Mart 2020 19:10
|Sivas'ta bir evde kumar oynayan 19 kişi suçüstü yakalandı
27 Mart 2020 17:23
|Ankara BB'den sağlık çalışanlarının dinlenmesi için konteyner
27 Mart 2020 17:14
|İşte Anadolu insanı: Sizde yanlış olmaz
27 Mart 2020 16:51
|Koronavirüs için hastane bahçelerine 'acil durum' çadırları kuruldu
27 Mart 2020 15:49
|'Evde kal' uyarısına cevabı 'ben ne yapacağım evde' oldu
27 Mart 2020 15:44
|Rize'de bir belde ile 4 köye koronavirüs karantinası
27 Mart 2020 14:40