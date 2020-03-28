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Belediye, evlerinde kalan vatandaşlara mahallelerden bandolu konser verdi

Kartal Belediyesi, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (
 28 Mart 2020 11:23
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Belediye, evlerinde kalan vatandaşlara mahallelerden bandolu konser verdi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bando takımı tarafından 10 farklı mahallede verilen mini konsere, vatandaşlar da evlerinin balkonlarından ıslık ve alkışlarıyla destek verdi.

Etkinlik sırasında Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de üzerinde "Komşun İçin Evde Kal", "Yaşlıları Koru, Evde Kal" yazılı dövizler taşıdı.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, bando takımı sırasıyla Kordonboyu, Cevizli, Soğanlık, Uğur Mumcu, Gümüşpınar, Hürriyet, Topselvi, Çavuşoğlu, Karlıktepe ve Atalar mahallelerinde sevilen şarkıları çaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kartal Belediyesi olarak bu zorlu süreçte komşularımızın sağlığı için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 'Evde kal' çağrımıza uyan tüm komşularımıza teşekkür ediyorum. Bu mini konserimizle onların moral ve motivasyonunu biraz olsun artırdıysak ne mutlu bize. Evde kalmayıp çalışmak zorunda olan başta sağlık çalışanları ve belediye çalışanları olmak üzere tüm emekçilerimize de teşekkürlerimi buradan iletmek istiyorum, fedakarlıkları hiçbir zaman unutulmayacak." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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