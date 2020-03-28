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Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 597 bini geçti

Kovid-19 nedeniyle toplam 27 bin 370 kişi hayatını kaybetti
 28 Mart 2020 11:29
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Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 597 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 597 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısını 597 bin 458 olarak bildirdi.

Sitedeki verilere göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 27 bin 370 kişi öldü ve 133 bin 373 kişi iyileşti.

Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 295, Hong Kong'da 4, İtalya'da 9 bin 134, İspanya'da 5 bin 138, İran'da 2 bin 378, Fransa'da 1995, ABD'de 1704, İngiltere'de 759, Hollanda'da 546, Almanya'da 351, Belçika'da 289, İsviçre'de 231, Güney Kore'de 144, İsveç'te 105, Brezilya'da 93, Türkiye'de 92, Endonezya'da 87, Portekiz'de 76, Japonya'da 59, Avusturya'da 58, Kanada'da 55, Filipinler'de 54, Danimarka'da 52, Ekvador'da 41, Irak'ta 40, Mısır'da 30, Yunanistan'da 28, Cezayir'de 26, Malezya'da 26, Romanya'da 26, Fas'ta 23, İrlanda'da 22, San Marino'da 21, Hindistan'da 20, Dominik Cumhuriyeti'nde 20, Norveç'te 19, Arjantin'de 17, Polonya'da 16, Lüksemburg'da 15, Avustralya'da 14, Panama'da 14, İsrail'de 12, Meksika'da 12, Peru'da 11, Pakistan'da 11, Macaristan'da 10, Çekya'da 9, Burkina Faso'da 9, Slovenya'da 9, Sırbistan'da 8, Lübnan'da 8, Arnavutluk'ta 8, Finlandiya'da 7, Tunus'ta 7, Kolombiya'da 6, Tayland'da 6, Bangladeş'te 5, Ukrayna'da 5, Şili'de 5, Litvanya'da 5, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 5, Gana'da 4, Afganistan'da 4, Bahreyn'de 4, Bosna Hersek'te 4, Rusya'da 4, Bulgaristan'da 3, Kuzey Makedonya'da 3, Suudi Arabistan'da 3, Paraguay'da 3, Hırvatistan'da 3, Andorra'da 3, Azerbaycan'da 3, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 3, Kosta Rika'da 2, Tayvan'da 2, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2, Singapur'da 2, Mauritius'ta 2, İzlanda'da 2, Küba'da 2, Moldova 2, Kamerun 2, Trinidad ve Tobago 2, Özbekistan 2, Venezuela 2, Nikaragua, Gambiya, Zimbabve, Sudan, Guyana, Cabo Verde, Gabon, Curaçao, Cayman Adaları, Nijer, Jamaika, Kenya, Guatemala, Nijerya, Guadeloupe, Karadağ, Manş Adaları, Filistin, Martinik, Honduras, Kazakistan, Ermenistan, Estonya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Ürdün, Brunei ve Togo'da birer kişi hayatını kaybetti.

- Vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler

"Worldometer"de vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:

"ABD 104 bin 256, İtalya 86 bin 498, Çin ana karası 81 bin 394, İspanya 65 bin 719, Almanya 50 bin 871, Fransa 32 bin 964, İran 32 bin 332 , İngiltere 14 bin 543, İsviçre 12 bin 928, Güney Kore 9 bin 478, Hollanda 8 bin 603, Avusturya 7 bin 697, Belçika 7 bin 284, Türkiye 5 bin 698, Kanada 4 bin 757, Portekiz 4 bin 268, Norveç 3 bin 771, Avustralya 3 bin 573, Brezilya 3 bin 477, İsveç 3 bin 69, İsrail 3 bin 35, Çekya 2 bin 279, Japonya 2 bin 211, Malezya 2 bin 161, İrlanda 2 bin 121, Danimarka 2 bin 46, Ekvador 1627, Şili 1610, Lüksemburg 1605, Polonya 1389, Pakistan 1373, Romanya 1292, Tayland 1245, Güney Afrika Cumhuriyeti 1170, Suudi Arabistan 1104, Endonezya 1046, Finlandiya 1041 ve Rusya 1036."
Anadolu Ajansı
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