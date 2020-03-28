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Adalet Bakanlığı, eşi sağlık personeli olanlara izin verdi

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü eşi teşhis ve tedavi birimlerinde çalışan personeline idari izin verdi.
 28 Mart 2020 11:32
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Adalet Bakanlığı, eşi sağlık personeli olanlara izin verdi

Adalet Bakanlığı 27 Mart 2020 tarihli yazısıyla, eşi kamu veya özel sağlık kurumlarının teşhis ve tedavi birimlerinde çalışan personelin, bu süreçte yürütülmekte olan kamu hizmetini aksatmayacak şekilde idari izinli sayılmalarına karar verdi.

Memurlar.Net
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