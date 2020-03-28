'Evde kal', 'Hayat eve sığar' yazıları polis araçlarının tepe lambalarında
|28 Mart 2020 11:34
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, salgına karşı vatandaşların daha duyarlı olması ve evlerinde kalmaları için araçlarının tepe lambalarına "Evde kal Ağrı", "Hayat eve sığar" yazılarının bulunduğu ışıklı tabela yerleştirerek kentin cadde ve sokaklarında vatandaşlara uyarı yaptı.
Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandıkları yerlerde gün boyu anons yapan ekipler, şu ifadeleri kullandı:
"Değerli Ağrılılar, lütfen evde kalın. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayınız. Dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşlarımızın sağlıkları için mümkün olduğunda 14 kurala uymaları büyük önem arz etmektedir. Dışarıya çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımızın sınırlandırmalara uyarak kendi sağlıkları için evde kalmalarını, ihtiyaç durumunda 112, 155 ve 156 numaralı hatlardan Vefa grupları aracılığıyla ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini tekrar hatırlatıyoruz."
Öte yandan şehirler arası otobüs terminali ve yol kontrol uygulamasında araçları durduran polis ekipleri, koronavirüs hakkında sürücüleri ve yolcuları uyarıp broşür dağıttı.
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