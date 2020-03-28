'Kendirli' neden karantinaya alındı?

Kendirli beldesiyle ilgili olarak karantina kararı dün 14,30'da açıklanmıştı ve bu sabah karar yürürlüğe girdi.

Yeni Selimiye, Esentepe ve Maltepe Köyü de karantinaya alındığı için giriş - çıkışlar durduruldu.

Sabah saatlerinde sokaklar sakindi, hala aynı sakinliğini sürdürüyor. Vatandaşların en çok merak ettiği soru karantina kararının neden alındığıydı. Yanıtı Kendirli Belediye Başkanı Alaettin Serdar, CNN Türk canlı yayınında anlattı:

"Tabi vakanın, Kovid19'un Rizemize ulaşmış olmasından sonra; ilk can kaybının Kendirli'den olmuş olması nedeniyle beldemizde bir iki hastamızın hastanede yatıyor olması dolayısıyla, Bilim Kurulumuzun talimatlarıyla valiliğimiz titiz çalışma içindedirler.

Beldemiz de yoğun yaşanan bir belde olması dolayısıyla, virüsün geliş kaynağının bulunamamış olmasıyla, Cumhurbaşkanımız, Bilim Kurulumuz doğrultusunda beldemizde böyle bir karar alınmıştır.

Bazı vatandaşlarımız tedirgin oluyor. Bu bizim sağlığımız için. Bu vesileyle beldedeki bazı insanların sanki özellikle biz seçilmişiz gibi söylüyorlar. Baktığınız zaman afaki bir durumun mevcut olmadığı ama bir kardeşimizin hayatını kaybetmiş olması ve Rize'de de bunun ilk olması dolayısıyla tedbiren bir karantina uygulaması beldemiz ve etraf köylerimizde alınmıştır.

Bu karar bizi memnun etmiştir. İnşallah araştırmalar sonucunda kaynağın nereden geldiğini; tüm beldelerimizde sağlık taraması yapılmaktadır. Cumhurbaşkanımıza, Rize Valimize, sağlık çalışanlarımıza özellikle teşekkür ediyorum."

Öte yandan Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Rize'de ve ülkenin her köşesinde olduğu gibi koronavirüs enfeksiyonu ile ciddi bir mücadele verildiği belirtildi.

Bu mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının bilgisi ve politikaları doğrultusunda hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşların bu hastalıktan en az etkilenmesi için birtakım tedbirler alındığı vurgulandı.

Tedbirler kapsamında Kendirli beldesi ve bazı köylerde karantina uygulaması ile sokağa çıkışların daha kontrollü yapılması kararı alındığı anımsatılan açıklamada, "Bilmenizi isteriz ki bu tedbirlerin hepsini bizler için çok kıymetli olan vatandaşlarımızın sağlıklarını korumak adına almaktayız." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, karantina sürecindeki tedbir ve uygulamalar şöyle sıralandı:

"Muhtarlarımız tarafından kendi mahallelerinde oturan vatandaşlarımızdan ateş, nefes darlığı ve öksürük gibi bulguları olanların adresleri İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilecektir. İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından bildirilen bu adreslere gidilerek vatandaşlarımızın kontrolleri yapılacaktır. Sağlık personeli tarafından kontroller hastalarımızın mahremiyeti de dikkate alınarak şayet evleri müsait ise evlerinin önünde müsait değilse evlerinin içinde yapılacaktır. Sağlık personeli kontrolleri sonrasında şikayetleri hafif olan vatandaşlarımız mutlak suretle evlerinde izolasyona alınacaktır. Sağlık personeli kontrolü sonrasında lüzumu görülen vatandaşlarımız ise sağlık tesislerine getirilecektir."

Hiçbir şikayeti olmayanların yaşadıkları evlerden bir kişinin temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli kişisel tedbirleri alıp sosyal mesafeyi korumak kaydı ile Kendirli beldesi sınırları içinde dışarı çıkabileceklerinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mutlak şartla evlerinde izolasyon uygulanan vatandaşlarımızın ihtiyaçları ise 155, 156 ve 112 nolu telefonlar aranarak bildirmeleri durumunda Vefa Sosyal Destek elemanlarınca derhal karşılanacaktır. Muhtarlarımız tarafından daha önceden bir şikayeti olmayıp da yeni şikayeti çıkan vatandaşlarımızın bilgileri de muhtarlarımız tarafından hemen beldedeki sağlık görevlilerine veya 112'ye bildirilecektir. Belde ve bağlı köylerine kamu hizmeti veren her türlü kurum ve kuruluşların çalışanları ile beldeye insani ihtiyaçları getiren kişi veya kurumların beldeye kontrollü bir şekilde girişi sağlanacaktır."