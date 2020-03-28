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Ankara Büyükşehir salgına destek için faturalandırma düzenlemesi

Belediye, tüm konut abonelerine nisan ayında, şubat ayı faturalarının yüzde 80'i oranında geçici faturalandırılma yapacak- Öğrenci evleri ile iş yeri/ticarethane aboneliklerinde nisanda geçici olarak faturalandırılmayacak
 28 Mart 2020 11:43
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Ankara Büyükşehir salgına destek için faturalandırma düzenlemesi

Ankara Büyükşehir Belediyesince, toplum sağlığına olumsuz etkileri olabileceği değerlendirildiğinden sayaç okuma ve fatura dağıtım işlemleri geçici olarak durduruldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan duyuruya göre, tüm konut abonelerine nisan ayında, şubat ayı faturalarının yüzde 80'i oranında geçici faturalandırılma yapılacak.

Öğrenci evleri ile iş yeri/ticarethane abonelikleri nisanda geçici olarak faturalandırılmayacak.

Yaşanan olağanüstü dönem sona erdiğinde, normal faturalandırma işlemine devam edilecek ve bu dönemde yapılan geçici faturalandırılmış miktarlar toplam miktardan mahsuplaştırılacak.
Anadolu Ajansı
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