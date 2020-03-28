Huzurevlerinde 'Takip İzleme Birimleri' kuruldu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Koronavirüse karşı huzurevlerimizin anlık takibi için 'Takip İzleme Birimleri' oluşturduk'' açıklamasında bulundu
|28 Mart 2020 11:52
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Stajyer avukatların idari izinleri 30 Nisan'a kadar uzatıldı
28 Mart 2020 12:44
|THY, yurt içinde sadece 14 yere uçuş yapacak
28 Mart 2020 12:00
|Ankara Büyükşehir salgına destek için faturalandırma düzenlemesi
28 Mart 2020 11:43
|Virüs'e karşı yürütülen aşı çalışmalarına Tarım Bakanlığından destek
28 Mart 2020 11:40
|'Kendirli' neden karantinaya alındı?
28 Mart 2020 11:38
|'Evde kal', 'Hayat eve sığar' yazıları polis araçlarının tepe lambalarında
28 Mart 2020 11:34
|Adalet Bakanlığı, eşi sağlık personeli olanlara izin verdi
28 Mart 2020 11:32
|Cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresi uzatıldı
28 Mart 2020 10:58
|Ağrı Belediye Başkanı Sayan ihtiyaç sahibi aileye yardım etti - AĞRI
28 Mart 2020 10:53
|İl Sağlık Müdürlüğü: Sosyal medyada yer alan görüntüler, tamamen asılsızdır
28 Mart 2020 10:49