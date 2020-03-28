Huzurevlerinde 'Takip İzleme Birimleri' kuruldu

KORUMA ALTINDAKİ VAŞAK, ÇOBAN KÖPEKLERİNDEN AĞACA TIRMANARAK KURTULDU Tunceli 'de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan vaşak, yiyecek için indiği köyde çoban köpeklerinin saldırısından ağaca tırmanarak kurtuldu.Güleç köyü kırsalında köpeklerden kaçan bir vaşağın ağaca tırmandığını fark edenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.Bölgeye giden ekip, bir ağaca tırmanan vaşak ile ağacın dibinde bekleyen 3 köpek gördü. Bu sırada ağaca yaklaşmaya çalışan görevlileri fark eden vaşak, buradan atlayarak ormanlık alanda izini kaybettirdi.