1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sosyal medyada provakasyon 3 kişi tutuklandı

Başsavcılıklarca, manipülatif paylaşım, rencide edici davranış, karantinaya uymama, stokçuluk gerekçeleriyle 372 kişi hakkında adli işlem yapıldı
 28 Mart 2020 12:11
Yazdır
Sosyal medyada provakasyon 3 kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, son iki haftada ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "manipülatif haber ve paylaşım, 65 yaş üstü vatandaşları rencide edici davranış, karantina tedbirlerine aykırı davranma, stokçuluk, sahte veya kaçak dezenfektan ile kaçak maske" gerekçeleriyle 372 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kovid-19 önlemleri kapsamında özellikle sosyal medyada yer alan manipülatif haber ve paylaşımlar nedeniyle harekete geçen başsavcılıklar, 314 kişi hakkında işlem yaptı. Bu kişilerden biri tutuklandı.

Sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik rencide edici davranışlarda bulunanları da takibe alan savcılıklar, bu nedenle de 7 kişi hakkında soruşturma yürüttü. Soruşturmalar sonrasında bir kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 6 şüpheli serbest bırakıldı.

Karantina şartlarına uymayanlarla ilgili de Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde yapılan soruşturmalarda 9 kişi hakkında işlem yapıldı.

Savcılıklar, Kovid-19 nedeniyle stokçuluk yapan, sahte veya kaçak dezenfektan üreten, kaçak maske satan 42 kişiyle ilgili de soruşturma yürüttü. Bu kişilerden 2'si tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrole hükmedildi.

- Ankara'da 31, İstanbul'da 18 kişiye işlem

Ankara'da bu konular nedeniyle işlem yapılan sayısı 31, İstanbul'da ise 18 oldu. İstanbul'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılan iki şüpheli hakkında ise dava açıldı.

Böylece, başsavcılıkların ülke genelinde 372 kişiye yönelik yürüttüğü soruşturmalarla karantina şartlarına uymama, rencide davranış, manipülatif haber ve paylaşım, stokçuluk, kaçak maske ile dezenfektan gibi nedenlerden dolayı 3 kişi tutuklandı, 3 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi, 21 kişi hakkında adli kontrole hükmedildi. Diğer şüphelilerin bir kısmı serbest bırakıldı, diğerleri hakkında çeşitli kararlar verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karantinaya alınanların sosyal medya paylaşımları hakkında soruşturma
28 Mart 2020 10:59		 FETÖ şüphelisi akademisyen hakkındaki takipsizlik kararı kaldırıldı
27 Mart 2020 19:20
112 Acil Servis görevlilerini darp eden 3 kişi tutuklandı
27 Mart 2020 19:14		 Cezaevinde asılsız 'koronavirüs çıktı' iddialarına soruşturma
27 Mart 2020 15:29
Şarkıcı Yılmaz Çelik, tahliye edildi
26 Mart 2020 19:42		 Tahir Elçi soruşturmasında 3 polise dava
26 Mart 2020 16:34
Marketteki sütleri içip, paylaşan çocuk 15 gün evden çıkamayacak
26 Mart 2020 12:39		 Barış Pehlivan'a darp iddiasına ilişkin karar açıklandı
26 Mart 2020 00:01
'Anadolu Farm' kurucusu Karademir'e tahliye
25 Mart 2020 21:21		 Bir tutukluda koronavirüs çıktı iddialarına soruşturma
25 Mart 2020 17:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:09 - 'Şeker fabrikalarını satanlar, pancarın küspesine muhtaç oldular'13:01 - Prof Taşova: Adana'da virüs daha çabuk kırılabilir...12:53 - Anadolu Üniversitesi'nden açıköğretim öğrencilerine uyarı12:48 - Mehmet Öz ve Nusret'ten canlı yayın: Panik yapmayın bu virüsü boğacağız12:44 - Stajyer avukatların idari izinleri 30 Nisan'a kadar uzatıldı12:21 - 'EBA Canlı Sınıf' uygulamasını devreye alıyoruz'12:11 - Sosyal medyada provakasyon 3 kişi tutuklandı12:08 - Dört Valilik daha serbest kıyafet uygulamasına geçti12:00 - THY, yurt içinde sadece 14 yere uçuş yapacak11:52 - Huzurevlerinde 'Takip İzleme Birimleri' kuruldu
11:47 - Engelli vatandaşın kesilen aylığı KDK'nin girişimleriyle tekrar bağlandı11:43 - Ankara Büyükşehir salgına destek için faturalandırma düzenlemesi11:40 - Virüs'e karşı yürütülen aşı çalışmalarına Tarım Bakanlığından destek11:38 - 'Kendirli' neden karantinaya alındı?11:36 - Prof. Göka: Sakin kalmak bağışıklığı artırır11:34 - 'Evde kal', 'Hayat eve sığar' yazıları polis araçlarının tepe lambalarında11:32 - Adalet Bakanlığı, eşi sağlık personeli olanlara izin verdi11:29 - Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 597 bini geçti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Flaş! Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Turhan'ı görevden aldı
İkisi emniyet müdürü 15 poliste koronavirüs pozitif çıktı!
İçişleri Bakanlığı, otobüs seferlerine dair genelgeyi yayımladı
Dört Valilik daha serbest kıyafet uygulamasına geçti
Kredi kartlarında, asgari ödeme tutarı indiriliyor
Sağlık Bakanlığından sağlık raporlarına dair 10 maddelik genelge
4 Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri yayımlandı
THY, yurt içinde sadece 14 yere uçuş yapacak
10 adımda, İşkur'un sitesinden, işçi alımlarına nasıl başvuru yapılır?
İnfaz indiriminde 'başa' dönülüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Manisa otogarda yasli adama bağıran polis 4
okulların birkaç ay daha açılabileceğini düşünmüyorum 1
Yoğun bakımlarda yuzde 63 doluluk var 2
Kpss 2020 2
27.03.2020 mansur yavaş'in attigi tweet 4
Saglik calisanlarina 3 ay boyunca istifa yasağı 4
corona virüs vaka sayısı 3
27.03.2020 millet camii cuma namazi 1
Sağlık bakanının rakamları buz dağının görünen yüzü 3
ücretini atatürk ödedi 5
SON İLANLAR
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 7 personel alacak- Güncellendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak-Ertelendi
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam