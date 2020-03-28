Stajyer avukatların idari izinleri 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Stajyer arkadaşlarımızın ve tüm personelimizin bu dönemi kişisel ve toplumsal sağlığı korumaya azami dikkat ederek geçireceklerine inanıyorum
|28 Mart 2020 12:44
|Yazdır
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, stajyer avukatların daha önce 30 Mart'a kadar verilen idari izinlerinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını bildirdi.
Gül, Twitter hesabından, "Stajyer avukatların daha önce 30 Mart olarak belirlenmiş idari izinlerini 30 Nisan'a kadar uzattık. Stajyer arkadaşlarımızın ve tüm personelimizin bu dönemi kişisel ve toplumsal sağlığı korumaya azami dikkat ederek geçireceklerine inanıyorum." paylaşımında bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|THY, yurt içinde sadece 14 yere uçuş yapacak
28 Mart 2020 12:00
|Huzurevlerinde 'Takip İzleme Birimleri' kuruldu
28 Mart 2020 11:52
|Ankara Büyükşehir salgına destek için faturalandırma düzenlemesi
28 Mart 2020 11:43
|Virüs'e karşı yürütülen aşı çalışmalarına Tarım Bakanlığından destek
28 Mart 2020 11:40
|'Kendirli' neden karantinaya alındı?
28 Mart 2020 11:38
|'Evde kal', 'Hayat eve sığar' yazıları polis araçlarının tepe lambalarında
28 Mart 2020 11:34
|Adalet Bakanlığı, eşi sağlık personeli olanlara izin verdi
28 Mart 2020 11:32
|Cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresi uzatıldı
28 Mart 2020 10:58
|Ağrı Belediye Başkanı Sayan ihtiyaç sahibi aileye yardım etti - AĞRI
28 Mart 2020 10:53
|İl Sağlık Müdürlüğü: Sosyal medyada yer alan görüntüler, tamamen asılsızdır
28 Mart 2020 10:49