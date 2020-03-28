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Mehmet Öz ve Nusret'ten canlı yayın: Panik yapmayın bu virüsü boğacağız

Dünyaca iki ünlü isim Nusret ve Dr. Mehmet Öz, önceki gün sosyal medyada hem Türkçe hem de İngilizce olarak canlı yayın yaptı.
 28 Mart 2020 12:48
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Mehmet Öz ve Nusret'ten canlı yayın: Panik yapmayın bu virüsü boğacağız

Dr. Öz, Nusret'in 'Koronavirüs ile mücadele ederken nelere dikkat edelim?' sorusuna şöyle cevap

"Endişeli ol ama asla panik olma... Tedbirli ol, aileni koru, akıllı hareket et, sosyal mesafeni koru ve kendini birkaç hafta izole et. Kontrol senin elinde...

"Tüm dünya hekimleri yoğun çalışıyor, biz bu virüsü boğacağız. Altı ay sonra geri döndüğünde ise etkisi çok azalacak çünkü hem ilacımız, hem aşımız olacak. Virüsü daha iyi tanımış olacağız."

Dr. Öz, alınması gereken tedbirlerle ilgili de şunları söyledi:

Yeterli uyu

Spor yap

Sağlıklı beslen

Ellerini sabunla 20 saniye boyunca, ameliyata hazırlanan cerrah gibi yıka

Corona virüse karşı çalışmalarına devam ettiğini belirten Dr. Öz, "Antibakteriyel sıvılara karşı sabun, çok daha kuvvetli ve ekonomik... En yakın arkadaşınız olsun. Biz de burada sabuna geçiş yaptık" dedi.

Dr. Öz, Gökçe'nin "Evde kalan insanların iştahındaki artış için önerileriniz nedir?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Yoğun temponuzdaki gibi davranın. İş başı yapacak gibi bakımlı olmak, moralinizi yüksek tutacak.

Tembelleşmeye fırsat vermeyin.

D vitaminini de sakin yerlerde 15 dakika güneşte kalarak kazanabiliriz. Öz "Uyku, en önemlisi... Yedi saat uyumak bağışıklığın en temel ihtiyacı" dedi

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