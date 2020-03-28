Anadolu Üniversitesi'nden açıköğretim öğrencilerine uyarı
|28 Mart 2020 12:53
|Yazdır
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Açıköğretim Sistemi bünyesinde yer alan Açıköğretim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilere çeşitli uyarılarda bulundu.
Prof. Dr. Çomaklı, üniversitenin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, toplum sağlığını olumsuz etkileyen koronavirüsle ilgili devletin ilgili kurumlarıyla Yükseköğretim Kurumunun (YÖK) hızla harekete geçerek gerekli önlemleri zamanında aldığını vurguladı.
YÖK kararıyla bu dönemde eğitim öğretim süreçlerinin aksamadan devam edebilmesi için uzaktan eğitime geçildiğini anımsatan Prof. Dr. Çomaklı, şöyle dedi:
"Anadolu Üniversitesi olarak YÖK'ün kararı doğrultusunda Açıköğretim Sistemimizdeki bir milyonu aşkın öğrencimiz için en doğru kararı almak adına tüm birimlerimizle 'gece gündüz' demeden çalışıyoruz. Ne mutlu ki çalışmalarımızı tamamlama aşamasına geldik. Bir milyonu aşkın öğrencimizin eğitim sürecine ilişkin tüm sorularını en kısa zamanda cevaplandıracağız. Resmi açıklamalar dışında herhangi bir duyuruya itibar etmeyin. Şu anda açıköğretimde dersler devam ediyor. Sınavla ilgili koronavirüsün size engel olamayacağı bir çözüm üretmeye çalışıyoruz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|YÖK'ten uzaktan eğitim için ikinci açıklama
27 Mart 2020 14:03
|Bilim Kurulu'nun masasında: Evde koronavirüs testi uygulamasına geçilebilir
27 Mart 2020 09:06
|Polis Akademisi Bahar Dönemini uzaktan eğitimle sürdürecek
25 Mart 2020 18:20
|TUS başvuru kılavuzu yayımlandı
25 Mart 2020 10:51
|YÖK, lisans programında isim çalışmasını sonuçlandırdı
24 Mart 2020 16:00
|YÖK, norm kadroda aktarmada yetki devrinin süresini uzattı!
23 Mart 2020 10:55
|Anadolu Üniversitesinden öğrencilere uzaktan eğitim tavsiyeleri
23 Mart 2020 10:23
|YÖK'ten Kıbrıs'ta okuyan öğrenciler için koronavirüs kararı
21 Mart 2020 09:15
|YÖK, üniversitelere uzaktan eğitim detaylarının yer aldığı yazı gönderdi
20 Mart 2020 12:38
|YÖK, uzaktan eğitimin detaylarını üniversitelere gönderdi
19 Mart 2020 17:42