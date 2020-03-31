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İdari izinden dolayı, aylıksız izinlerini bitirmek isteyenler çoğaldı

İdari izinler çoğalınca, işe gitmeden maaş almak için , aylıksız izinlerini sonlandırmak isteyenler çoğaldı
 31 Mart 2020 10:35
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İdari izinden dolayı, aylıksız izinlerini bitirmek isteyenler çoğaldı

Türkiye, koronavirüs salgını kapsamında, 16 Mart'tan bu yana, bazı durumlar için idari izin uygulamasına, 22 Mart'tan bu yana da esnek çalışma uygulamasına geçmiştir.

Son alınan kararla da, eğitim kurumlarında örgün eğitim faaliyetlerine 30 Nisan'a kadar ara verilmiş olup, tatilin bu tarihten sonra da devam edip etmeyeceği, ay sonunda yeniden değerlendirilecektir.

İşte böyle bir süreçte, zaten idari izin uygulandığı için hem Milli Eğitim bakanlığında hem de diğer kurumlarda, işe gitmeden maaş alma imkanı ortaya çıktığı için bazı memurlar kullanmakta oldukları aylıksız izinleri sonlandırmak için kamu kurumlarına başvuruda bulunmaya başlamıştır.

Kamu kurumları ise, aylıksız iznin sonlandırılması taleplerini, hastalıkla mücadelede zaafiyet oluşturacağı düşüncesiyle reddedilmektedir.

Bazı İl Milli Eğitim Müdürlüğünün olumsuz cevaplarını yayımlıyoruz.
Memurlar.Net
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