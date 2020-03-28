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Gaziantep Valisi il dışına çıkışları yasakladı

Gaziantep valisi: 3 grup dışında, il dışına çıkışa izin verilmeyecek
 28 Mart 2020 14:02
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Gaziantep Valisi il dışına çıkışları yasakladı

Gaziantep Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada, ağır hastalar, birinci derece yakını vefat edenler ve son 15 gün içinde ile gelip burada kalacak yer bulamayanlar dışında kimsenin il dışına çıkışına izin verilmeyeceğini açıkladı

Vali Gül, İl dışından gelenler için, geldiği ilden izin almak şartıyla ayrı bir izin mekanizmasının Gaziantep'te uygulanamayacağını söyledi.
Memurlar.Net
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