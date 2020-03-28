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İspanya'da virüsten ölen sayısı bir günde 832 kişi arttı

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı. Bu artışla ülkede ölen sayısı 5 bin 690'a çıktı.
 28 Mart 2020 14:03
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İspanya'da virüsten ölen sayısı bir günde 832 kişi arttı

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı. Bu artışla ülkede ölen sayısı 5 bin 690'a çıktı.

Anadolu Ajansı
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