İspanya'da virüsten ölen sayısı bir günde 832 kişi arttı
İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı. Bu artışla ülkede ölen sayısı 5 bin 690'a çıktı.
|28 Mart 2020 14:03
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 597 bini geçti
28 Mart 2020 11:29
|Virüsle mücadelede önemli gelişme: Evde 1 dolara test
28 Mart 2020 09:08
|Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıkınca, başdanışmanı koşarak uzaklaştı
27 Mart 2020 20:57
|Güney Kıbrıs'ta koronavirüse bağlı ölü sayısı 5 yükseldi
27 Mart 2020 20:28
|İngiltere'de havalimanı morga dönüştürülüyor
27 Mart 2020 20:19
|New York'ta koronavirüs vaka sayısı 44 bini geçti
27 Mart 2020 19:57
|Kuzey Makedonya, NATO'nun 30'uncu üyesi oldu
27 Mart 2020 19:48
|İtalya'da bir günde 969 kişi hayatını kaybetti
27 Mart 2020 19:36
|Singapur'dan koronavirüs tedbirlerine uymayanlara 'hapis' cezası
27 Mart 2020 18:57
|İtalya'da 6 bin 414 sağlık çalışanı virüse yakalandı
27 Mart 2020 18:41