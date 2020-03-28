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İstanbul Valisi: 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur

İstanbul Valisi Yerlikaya: Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur. Ancak, tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, Kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir
 28 Mart 2020 14:05
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İstanbul Valisi: 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 17.00 itibariyle otobüs ile şehir dışına çıkışların durdurulduğunu bildirdi.

Yerlikaya, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur. Ancak, tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, Kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir."
Anadolu Ajansı
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