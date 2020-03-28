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Hastane personeli, soyunma odasında ölü bulundu
Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde veri giriş elemanı olarak çalışan kadın, hastanede ölü bulundu.
|28 Mart 2020 14:27
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Alınan bilgiye göre, uzun süredir böbrek rahatsızlığı yaşayan hastane personeli Havva Bıyıklıoğlu (33), çalıştığı sırada rahatsızlandı. Böbrek ağrılarının arttığını belirtmesi üzerine ağrı kesici iğne yapılan Bıyıklıoğlu, daha sonra hastane personelinin kıyafetlerini değiştirmek için kullandığı odaya gitti.
Odadan bir süre çıkmaması üzerine kontrole giden arkadaşları, hareket etmeyen Bıyıklıoğlu'nun öldüğünü tespit etti.
Bıyıklıoğlu'nun ölüm sebebinin henüz belirlenemediği ve cumhuriyet savcısının yapacağı incelemeden sonra cenazenin Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.
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