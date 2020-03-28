1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

39 baro başkanından 'TBB'ye destek çağrısı

"Bu zorlu süreçte (koronavirüs salgını) akılcı ve yapıcı yaklaşımlarla, çözümcü yollarla ve iletişimi sürekli açık tutarak çatı örgütümüzle birlikte olmaya devam edeceğimizi ve bu zorlu sürecin üstesinden hep birlikte gelmek üzere meslektaşlarımız için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımızı beyan ederiz"
 28 Mart 2020 14:45
Yazdır
39 baro başkanından 'TBB'ye destek çağrısı

Aralarında Kayseri, Çorum, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Konya, Sakarya, Samsun'un da bulunduğu 39 baro başkanı imzasıyla hazırlanan ortak bildiride, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanacak zorlu süreçte, Türkiye Barolar Birliği ile birlikte olunacağı çağrısı yapıldı.

Ankara, İstanbul ve İzmir barolarının arasında bulunduğu 12 baro, Türkiye Barolar Birliğini olağanüstü genel kurulu toplamaya çağırmış, Barolar Birliği genel kurul çağrısını reddetmişti. Yapılan itirazı görüşen Ankara 5. İdare Mahkemesi, 12 baronun olağanüstü genel kurul çağrısını reddeden Türkiye Barolar Birliği kararının yürütmesini durdurdu.

Bu gelişme üzerine, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ardahan, Bartın, Çankırı, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane-Bayburt, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırşehir, Kilis, Konya, Kütahya, Manisa, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Uşak, Yozgat, Kars, Zonguldak, Kayseri, Tokat, Nevşehir ve Niğde Baro Başkanları imzasıyla ortak açıklama yapıldı.

39 baro başkanı imzalı açıklamada, yeni tip koronavirüsün sadece Türkiye'de değil, dünyada yarattığı sağlık, sosyal ve ekonomik etkinin tüm kamuoyunca bilindiği belirtildi.

Salgının sosyolojik ve ekonomik etkilerinin süreceği, meslek örgütünün ve avukatların da bu süreçten etkileneceği ifade edilen açıklamada, bu sancılı sürecin en az hasarla atlatılması dilendi.

Açıklamada, bunu sağlayabilmek adına, ilgili kurumların, olağanüstü koşullar içinde gerekli yasal düzenlemeler için mücadele ettiği ve uygulama birliği sağlamaya çalıştığının da görüldüğü kaydedildi.

Bu noktada baroların çatı örgütü Türkiye Barolar Birliğinin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığı vurgulanan açıklamada, "Birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hareket edildiğinde, ayrı ve dağınık taleplerin, farklılık arz eden sorunların tek bir ağızdan, doğru ve akılcı bir dille, diyaloğu önceleyen, yapıcı ve çözümcü bir yaklaşımla, doğru muhataplarına iletildiğinde karşılandığı, hemen sonuç alınamasa bile süreç içerisinde dikkate alındığı anlaşılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Halk sağlığı tedbirleri kapsamında yargıda sürelerin durduğu, mahkemelerin ertelendiği, stajyer avukatların, adliye stajları konusunda da gerekli tedbirlerin alındığı hatırlatılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Bu kapsamda yapılan ve tamamlanan işler olduğu kadar, halen eksik olan, uygulamada karşılaşılan sorunlar ile ilgili olarak gerekli girişimler yapılmaktadır. Barolar, koordineli bir çaba ve üstün gayret ile akılcı bir çözüm yolu bulmaya çalışmakta, sorunları çatı örgütüne ileterek aktarılmasını talep etmekte, bir yandan da, kendi iç işleyişlerinde gereken tedbirleri almaya çalışmaktadır. Bu nedenle, devam edecek bu süreçte, meslek örgütümüz için olağanüstü gayret gösteren Türkiye Barolar Birliğine, başta başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu başta olmak üzere, yönetim kurulu ile tüm kurullarına, çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Bizler, bu zorlu süreçte akılcı ve yapıcı yaklaşımlarla, çözümcü yollarla ve iletişimi sürekli açık tutarak çatı örgütümüzle birlikte olmaya devam edeceğimizi ve bu zorlu sürecin üstesinden hep birlikte gelmek üzere meslektaşlarımız için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımızı beyan ederiz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ruh Sağlığı Derneğinden 'Psikososyal Koronavirüs Kurulu' önerisi
28 Mart 2020 14:54		 İHH'den 10 milyon TL'lik Dev yardım paketi
27 Mart 2020 22:03
KOAH hastalarına 'koronavirüs' uyarısı
27 Mart 2020 20:50		 Hayvan sağlığı uygulamaları, insan sağlığı için risk oluşturmasın
27 Mart 2020 20:36
Ali Yalçın: Ücretli öğretmenlerin ve usta öğreticilerin mağduriyeti giderilmeli
27 Mart 2020 15:51		 Hak-İş'ten, 'ek ödeme tüm sağlık çalışanlarına uygulansın' talebi
27 Mart 2020 11:34
Ziraat mühendislerinden 65 yaş üstü çiftçilere ekim dikim için 'özel izin' önerisi
27 Mart 2020 11:17		 TESK'ten taşımacı esnaf için 'vergisiz akaryakıt' talebi
27 Mart 2020 10:36
TÜDEF'ten haksız fiyat artışına ticaret yasağı önerisi
26 Mart 2020 21:23		 'Belediyelerin, kimyasallarla sokakları yıkaması doğru değil'
26 Mart 2020 09:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:02 - Direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında sözleşmeli personel görev alabilir mi?15:53 - Doktor o reklama isyan etti! Suç duyurusunda bulundu15:50 - İBB, Psikolojik Danışma Hattı kurdu15:48 - YPG/PKK,Türkiye aleyhine kara propaganda yapıyor15:43 - Koronavirüsü yenen Rektör yaşadıklarını anlattı15:43 - Bakan Selçuk'tan videolu 'Evde kal' çağrısı15:39 - Koronavirüs tedavisinde Türkiye'de bir ilk15:37 - Yabancı plakalı araçların Türkiye'de kalma süresi uzatıldı15:33 - Özel araçla şehirler arası yolculuk serbest mi?15:29 - Samsun Valisi, hastaneyle ilgili ses kaydını yalanladı
15:27 - Ulaştırma Bakanlığı'nda görev değişimi15:23 - Koronavirü'ten korunmada 'gözlük kullanın' uyarısı15:19 - Kayıp uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor15:15 - AŞTİ'de kısıtlama öncesi son seferler düzenleniyor15:13 - Sivas'ta iki okulda 3D yazıcılarla siperlik üretiliyor15:07 - Fırsatçılar pes dedirtti: 90 liralık bilet 280 lira oldu15:06 - Seyahat edecek vatandaşlar sağlık kontrolünden geçirilecek15:04 - Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü kazada hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Flaş! Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Turhan'ı görevden aldı
İkisi emniyet müdürü 15 poliste koronavirüs pozitif çıktı!
Dört Valilik daha serbest kıyafet uygulamasına geçti
İçişleri Bakanlığı, otobüs seferlerine dair genelgeyi yayımladı
Kredi kartlarında, asgari ödeme tutarı indiriliyor
Sağlık Bakanlığından sağlık raporlarına dair 10 maddelik genelge
Anadolu Üniversitesi'nden AÖF öğrencilerine uyarı
THY, yurt içinde sadece 14 yere uçuş yapacak
4 Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri yayımlandı
10 adımda, İşkur'un sitesinden, işçi alımlarına nasıl başvuru yapılır?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
28.03.2020 ulaştırma bakanının görevden alınması 2
Sehir bazinda karantina uygulaması 2
Sehirlerarasi seyahatin valilik iznine bağlanması 3
27.03.2020 millet camii cuma namazi 1
Ekmek arası ıspanak 1
Koc holding'in salgin icin verdigi destek 2
sıkıldım yeminle 1
Saglik calisanlarina 3 ay boyunca istifa yasağı 4
Yoğun bakımlarda yuzde 63 doluluk var 2
yeraltı şehirleri 2
SON İLANLAR
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 7 personel alacak- Güncellendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak-Ertelendi
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam