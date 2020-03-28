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Pegasus yurt içi seferlerini 30 Nisan'a kadar iptal etti

"Koronavirüsü için alınan ilave tedbirler doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile 28.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar olan tüm yurt içi seferlerimiz iptal edilmiştir"
 28 Mart 2020 14:53
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Pegasus yurt içi seferlerini 30 Nisan'a kadar iptal etti

Pegasus Hava Yolları, koronavirüs için alınan ilave tedbirler doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile bugünden itibaren 30 Nisan'a kadar olan tüm yurt içi seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Havayolu şirketinin, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüsü için alınan ilave tedbirler doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile 28.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar olan tüm yurt içi seferlerimiz iptal edilmiştir." denildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"SHY-Yolcu yönetmeliğindeki 25.03.2020'de yapılan düzenlemeyle beraber, iptal olan uçuşlardaki biletinizi, web sitemizden ya da 0 (850) 250 67 02 numaralı ücretsiz çağrı merkezimizden kesintisiz şekilde açığa alabilirsiniz. Yeni düzenleme beraberinde açığa alınan biletlerinizde iade hakkınız da bulunmaktadır. Açığa alacağınız biletleri kullanmamanız durumunda, karşılıklı uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra iadenizi alabilirsiniz. Hem de çağrı merkezinde sıra beklemeden bu işlemi yapabilirsiniz."

Açıklamada vatandaşların dilediği takdirde kesintisiz ve ücret farkı olmadan değişiklik işlemini, ücretsiz çağrı merkezlerinden yapabilecekleri belirtilerek, "Geçirdiğimiz süreçteki yoğunlukta takdir edersiniz ki çağrı merkezimizde yavaşlamalar olup bekleme sürelerinde artış yaşanabilmektedir. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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Anadolu Ajansı
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