Süleyman Soylu: POMEM Sonuçları açıklanacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, POMEM sonuçlarının 10-15 gün içerisinde açıklanacağını belirtti.
|28 Mart 2020 15:02
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün NTV'de soruları cevapladı. Program sunucusu Özgür Akbaş, süre yetmediği için, POMEM sonuçlarını program esnasında sormadı.
Ancak Akbaş, program sonrasında soruyu sorduğunu ve Soylu'nun, sonuçları 10-15 gün içinde açıklayacağını söylediğini, sosyal medya hesabından ifade etti.
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