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Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü kazada hayatını kaybetti

Malatya'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
 28 Mart 2020 15:04
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Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü kazada hayatını kaybetti

İl merkezinden Hekimhan ilçesi istikametine giten Bülent Kayar (43) idaresindeki 44 BN 436 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Doğan G'nin (55) kullandığı 04 DC 88 plakalı kamyon ile Yazıhan İlçesi kum ocakları mevkisinde çarpıştı.

Hekimhan Kaymakamlığında yazı işleri müdürü olarak görev yaptığı öğrenilen Bülent Kayar, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Anadolu Ajansı
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