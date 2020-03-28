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Sivas'ta iki okulda 3D yazıcılarla siperlik üretiliyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki okulda, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede korunmalarını sağlamak amacıyla yüz siperliği üretimine başlandı.
 28 Mart 2020 15:13
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Sivas'ta iki okulda 3D yazıcılarla siperlik üretiliyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki okulda, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede korunmalarını sağlamak amacıyla yüz siperliği üretimine başlandı.

Bir ortaokul ve lisenin öğretmenleri, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında sağlık çalışanlarına destek oldu.

15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Gökhan Yağcı, imal ettikleri maskeleri sağlık çalışanlarıyla güvenlik güçlerine ücretsiz dağıtacaklarını belirterek, "3D yazıcılar ile ürettiğimiz bu siperlikleri sağlık çalışanlarımıza, emniyet güçlerimize, askerimize vereceğiz. Günlük 15-20 siperlik üretiyoruz. Biz de bu mücadeleye böyle destek vermek istedik." dedi.

Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Seyfullah Aydoğan ise şunları kaydetti:

"Sosyal vefanın ve desteğin beklendiği bugünlerde biz de 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu ile beraber güçlerimizi birleştirerek sağlık çalışanlarımızın koronavirüsten korunması için siperlik üretmeye karar verdik. Güzel bir çalışma oldu. Fedakarca çalışan sağlık personelimize destek olmak istiyoruz."
Anadolu Ajansı
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