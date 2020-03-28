Sivas'ta iki okulda 3D yazıcılarla siperlik üretiliyor
|28 Mart 2020 15:13
|Yazdır
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki okulda, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede korunmalarını sağlamak amacıyla yüz siperliği üretimine başlandı.
Bir ortaokul ve lisenin öğretmenleri, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında sağlık çalışanlarına destek oldu.
15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Gökhan Yağcı, imal ettikleri maskeleri sağlık çalışanlarıyla güvenlik güçlerine ücretsiz dağıtacaklarını belirterek, "3D yazıcılar ile ürettiğimiz bu siperlikleri sağlık çalışanlarımıza, emniyet güçlerimize, askerimize vereceğiz. Günlük 15-20 siperlik üretiyoruz. Biz de bu mücadeleye böyle destek vermek istedik." dedi.
Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Seyfullah Aydoğan ise şunları kaydetti:
"Sosyal vefanın ve desteğin beklendiği bugünlerde biz de 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu ile beraber güçlerimizi birleştirerek sağlık çalışanlarımızın koronavirüsten korunması için siperlik üretmeye karar verdik. Güzel bir çalışma oldu. Fedakarca çalışan sağlık personelimize destek olmak istiyoruz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Rektör Edibe Sözen görevinden istifa etti
27 Mart 2020 14:45
|Öğretmenler 3D yazıcıları evlerine götürüp maske üretti
26 Mart 2020 20:08
|Kayseri'de 3 meslek lisesi maske üretimine başladı
26 Mart 2020 19:19
|Özel okullar da telafi eğitimi
25 Mart 2020 09:35
|Meslek liselerinin maske üretimi günlük 10 bine ulaştı
23 Mart 2020 23:18
|Öğrenciler maske üretimine katkıda bulunuyor
22 Mart 2020 22:23
|Meslek lisesinde kamu kurumları için 100 bin maske üretilecek
22 Mart 2020 12:18
|Hacettepe Üniversitesi, 30 Mart'tan itibaren uzaktan eğitime geçecek
20 Mart 2020 20:10
|Dezenfektan üreten meslek lisesi, siparişlere yetişemiyor
19 Mart 2020 21:50
|Öğrenciler maske ihtiyacı için harekete geçti
19 Mart 2020 19:27