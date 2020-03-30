Okul öncesi veya ilköğretimde çocuğu olan çalışanlara idari izin verilmesi zorunlu mu?

Soru: Kamu işçisi olarak çalışıyorum. Eşim de madenci yer altında çalışıyor. Kreşe giden bir oğlum var, ikinci genelge ile idari izinli sayılıyoruz. Malüm okulların açılma tarihi ertelendi... Ben 30 nisana kadar idari izinli miyim yoksa şef çağırdığı için gitmek zorunda mıyım?

Cevap: Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 13.3.2020 tarihli ve E.12362 sayılı yazısında, "...Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının başta okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın çalışanlarının yıllık izin taleplerinin karşılanması, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandırılması,

Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." denilmektedir.

22 Mart 2020 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde de, "Daha önce, COVİD-19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecekler; yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar da bu genelge kapsamında belirlenecek usul ve esaslar dahilinde idari izinli sayılabileceklerdir." denilmektedir.

2020/4 sayılı Genelgede yer alan, "idari izinli sayılabileceklerdir" ifadesinden okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın çalışanların idari izinli sayılması konusunda kurumların takdir yetkisi bulunduğu anlaşılmaktadır. Takdir yetkisinin de keyfi olarak kullanılmaması, "kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde" ve "zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması" ilkelerine uygun karar verilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, 12362 sayılı yazı ile 2020/4 sayılı Genelgeyi birlikte değerlendirdiğimizde; okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın çalışanların öncelikle idari izinli sayılması, hizmet gerekleri dikkate alınarak idari izin verilememesi halinde ise talepleri halinde yıllık izin veya mazeret izni verilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz.