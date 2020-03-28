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Koronavirü'ten korunmada 'gözlük kullanın' uyarısı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Banu Açıkalın: Gözlük kullanımı da gözden bulaşı azaltabilir. Gözlük hem bir bariyer vasıtası görecek, hem de gözlerimize dokunmamızı azaltarak ellerimizle gözümüze virüsü bulaştırma şansımızı azaltacaktır.
 28 Mart 2020 15:23
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Koronavirü'ten korunmada 'gözlük kullanın' uyarısı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Banu Açıkalın, gözlük kullanımının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı gözden bulaşı azaltabileceğini belirterek, "Gözlük hem bir bariyer vasıtası görecek, hem de gözlerimize dokunmamızı azaltarak ellerimizle gözümüze virüsü bulaştırma şansımızı azaltacaktır." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Açıkalın, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün enfekte bir kişinin öksürmesi veya hapşırması sonucu olan damlacıklar yoluyla geçtiğini, virüs taşıyan bu damlacıkların vücuda ağız, burun ve gözler vasıtasıyla girebildiğini aktardı.

Gözlerden bulaşın en önemli üç bulaş yolundan biri olduğunun asla unutulmaması gerektiğini kaydeden Açıkalın, şu tavsiyelerde bulundu:

"Dolasısıyla ağız, burun ve gözlerimiz ile virüs arasına bariyer koymamız gerektiği unutulmamalıdır. İnsanlarla iletişim halindeyken sosyal mesafe denen bir metrelik mesafenin korunması, ağzımızda maske olması halinde dahi gözden bulaşı önlemek adına son derece önemli ve dikkat edilmesi gereken bir husustur. Gözlük kullanımı da gözden bulaşı azaltabilir. Gözlük hem bir bariyer vasıtası görecek, hem de gözlerimize dokunmamızı azaltarak ellerimizle gözümüze virüsü bulaştırma şansımızı azaltacaktır. Özellikle kontakt lens kullanan kişiler bu dönemde mutlaka gözlük kullanmalıdır. Ellerimizden kontakt lense ve sonrasında gözümüze ve tüm vücudumuza virüs bulaştırma riski oluştururuz. Gözlüklerimizi gözlükçülerimize danışarak cam ve çerçeve özelliklerine göre dezenfektan maddeler ile temizlemeliyiz."
Anadolu Ajansı
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