1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ulaştırma Bakanlığı'nda görev değişimi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:- "Önümüzde çok önemli, bütün dünyada ses getirecek, ülkemizin gelişmesine ve geleceğine katkı sağlayacak vizyon projeler var. Bunları hep birlikte hızlı bir şekilde yürüteceğiz"- Cahit Turhan:- "Bakanlığımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve yeni bakanımızın kaptanlığında daha güzel hizmetler yapacağına inanıyorum"
 28 Mart 2020 15:27
Yazdır
Ulaştırma Bakanlığı'nda görev değişimi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, görevi Cahit Turhan'dan devraldı.

Karaismailoğlu, Bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, 2019 yılı eylül ayı sonu itibarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'ın teveccühü ile Bakan Yardımcısı olarak göreve başladığını hatırlattı.

Bakanlıkta görev yapmaktan her zaman gurur duyduğunu belirten Karaismailoğlu, "Değerli Bakanımızın çok değerli bilgi ve tecrübelerinden faydalanarak önemli işler yapmaya çalıştık. Bu kadar kısa süre içinde kendisinden çok şey öğrendik." dedi.

Karaismailoğlu, yeni görevini kendisine tevdi eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenine layık olmak için gayret göstereceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu göreve layık olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Önümüzde çok önemli, bütün dünyada ses getirecek, ülkemizin gelişmesine ve geleceğine katkı sağlayacak vizyon projeler var. Bunları hep birlikte hızlı bir şekilde yürüteceğiz. Bunları yaparken de çok saygıdeğer Bakanımızın bilgi ve tecrübelerinden mutlaka faydalanacağız. Bakanlığımıza ve hükümetimize verdiği katkılardan dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum."

- "Tedbirleri geç kalmadan aldık"

Turhan ise görevde bulunduğu süre boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin erişim ve ulaşımıyla ilgili birçok hizmete imza attıklarını söyledi.

Cahit Turhan, "Sayın Cumhurbaşkanımız yeni devlet sistemindeki ilk kabinesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevini bize tevdi etmişlerdi. Önemli bir sorumluluk ve önemli bir görevdi. Bunun her zaman bilicinde olduk. Bizden önceki dönemlerdeki bakanlarımız gibi ben de aldığım emaneti bugünden sonra bu görevi yürütecek yeni bakan arkadaşımız Karaismailoğlu'na devrediyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun." diye konuştu.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dünya geneline göre daha az etkilendiğini belirten Turhan, bunun en önemli nedeninin geç kalınmadan alınan tedbirlerin uygulanması olduğunu dile getirdi.

Turhan, bu süreçte Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı ulaşımda gereken çalışmaları yaptıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu kararların uygulanmasıyla sosyal ve ekonomik yaşantıda çok önemli sıkıntı yaşamadık. Bundan sonra da bakanlık olarak hükümetimizin aldığı kararları hep birlikte uygulayarak bu afetten en az bedel ödeyerek kurtulmanın gayreti içinde olmamız lazım. Bu görevi bırakırken Sayın Bakanımızın hoşgörüsüne sığınarak bu naçizane ifadeleri paylaşma gereği duydum. Bakanlığımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yeni bakanımızın kaptanlığında daha güzel hizmetler yapacağına inanıyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İBB, Psikolojik Danışma Hattı kurdu
28 Mart 2020 15:50		 Yabancı plakalı araçların Türkiye'de kalma süresi uzatıldı
28 Mart 2020 15:37
Kayıp uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor
28 Mart 2020 15:19		 AŞTİ'de kısıtlama öncesi son seferler düzenleniyor
28 Mart 2020 15:15
Seyahat edecek vatandaşlar sağlık kontrolünden geçirilecek
28 Mart 2020 15:06		 Süleyman Soylu: POMEM Sonuçları açıklanacak
28 Mart 2020 15:02
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu
28 Mart 2020 15:02		 'Samsun'da süper bulaştırıcı var' haberi yalanlandı
28 Mart 2020 14:30
İstanbul Valisi: 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur
28 Mart 2020 14:05		 İstanbul Otogarı'nda kısıtlama öncesi son seferler düzenleniyor
28 Mart 2020 13:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:02 - Direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında sözleşmeli personel görev alabilir mi?15:53 - Doktor o reklama isyan etti! Suç duyurusunda bulundu15:50 - İBB, Psikolojik Danışma Hattı kurdu15:48 - YPG/PKK,Türkiye aleyhine kara propaganda yapıyor15:43 - Koronavirüsü yenen Rektör yaşadıklarını anlattı15:43 - Bakan Selçuk'tan videolu 'Evde kal' çağrısı15:39 - Koronavirüs tedavisinde Türkiye'de bir ilk15:37 - Yabancı plakalı araçların Türkiye'de kalma süresi uzatıldı15:33 - Özel araçla şehirler arası yolculuk serbest mi?15:29 - Samsun Valisi, hastaneyle ilgili ses kaydını yalanladı
15:27 - Ulaştırma Bakanlığı'nda görev değişimi15:23 - Koronavirü'ten korunmada 'gözlük kullanın' uyarısı15:19 - Kayıp uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor15:15 - AŞTİ'de kısıtlama öncesi son seferler düzenleniyor15:13 - Sivas'ta iki okulda 3D yazıcılarla siperlik üretiliyor15:07 - Fırsatçılar pes dedirtti: 90 liralık bilet 280 lira oldu15:06 - Seyahat edecek vatandaşlar sağlık kontrolünden geçirilecek15:04 - Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü kazada hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Flaş! Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Turhan'ı görevden aldı
İkisi emniyet müdürü 15 poliste koronavirüs pozitif çıktı!
Dört Valilik daha serbest kıyafet uygulamasına geçti
İçişleri Bakanlığı, otobüs seferlerine dair genelgeyi yayımladı
Kredi kartlarında, asgari ödeme tutarı indiriliyor
Sağlık Bakanlığından sağlık raporlarına dair 10 maddelik genelge
Anadolu Üniversitesi'nden AÖF öğrencilerine uyarı
THY, yurt içinde sadece 14 yere uçuş yapacak
4 Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri yayımlandı
10 adımda, İşkur'un sitesinden, işçi alımlarına nasıl başvuru yapılır?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
27.03.2020 mansur yavaş'in attigi tweet 4
27 mart 2020 İtalya'da ölü sayısının 8215 olması 3
Sağlık bakanının rakamları buz dağının görünen yüzü 3
Manisa otogarda yasli adama bağıran polis 2
Saglik calisanlarina 3 ay boyunca istifa yasağı 4
Sehir bazinda karantina uygulaması 2
SağlığımızlaOynamaİBB 4
birfikrimvar 2
Gönüllü karantina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz 3
yağmurda ıslanmaktan keyif almak 2
SON İLANLAR
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 7 personel alacak- Güncellendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak-Ertelendi
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam