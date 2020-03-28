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Koronavirüsü yenen Rektör yaşadıklarını anlattı

Kendisine, eşine ve 22 yaşındaki oğluna 'koronavirüsü' (Covid-19) teşhisi konulan ve hastalığı yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, yaşadıklarını anlattı. Hastalığın belirtilerinin ardından 13 Mart'ta hastaneye başvurduğunu söyleyen Feyiz, dün taburcu edildiğini söyledi. "Eşim pozitif çıktı, hastalıkla mücadelesine devam ediyor. 22 yaşında bir oğlum var o da pozitif. Bir başka evde o da karantina altında." ifadelerini kullandı kullanan Feyiz, "Sizlerden ricam lütfen, lütfen yuvanızda kalın." mesajını paylaştı.
 28 Mart 2020 15:43
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Koronavirüsü yenen Rektör yaşadıklarını anlattı

Kendisine, eşine ve 22 yaşındaki oğluna 'Corona Virüsü' (Covid-19) teşhisi konulan ve hastalığı yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, yaşadıklarını anlattı. Hastalığın belirtilerinin ardından 13 Mart'ta hastaneye başvurduğunu söyleyen Feyiz, dün taburcu edildiğini söyledi. "Eşim pozitif çıktı, hastalıkla mücadelesine devam ediyor. 22 yaşında bir oğlum var o da pozitif. Bir başka evde o da karantina altında." ifadelerini kullandı kullanan Feyiz, "Sizlerden ricam lütfen, lütfen yuvanızda kalın." mesajını paylaştı.

Bir video ile vatandaşlara seslenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili öğrenciler, sevgili çalışma arkadaşlarım; şu görüntülü mesajı hazırlayabilmemin benim için nasıl bir mutluluk kaynağı olduğunu tahmin bile edemezsiniz. 13 Mart'ta yüksek ateş ve aşırı titremeyle hastaneye başvurdum. O gün test yaptırdım ve evde karantina altına aldım kendime. Test sonucu 18 Mart gece 02,30'da bana pozitif olarak bildirildi. 03,30'da Haseki'ye kaldırıldım hemen tedaviye başlanıldı ve bu hastalığı yenerek dün taburcu edildim.

Eşim pozitif çıktı, hastalıkla mücadelesine devam ediyor. 22 yaşında bir oğlum var o da pozitif. Bir başka evde o da karantina altında. Sevgili gençler, sevgili öğrencilerim insanlık çok büyük bir trajedi içinde. Sizler bu hastalığı anlamadan geçiriyorsunuz. Oğlumda hastalığın emaresi bile yok. Bu sizi çok büyük bir hastalığı yayma potansiyeline dönüştürüyor. Sizlerden ricam lütfen, lütfen yuvanızda kalın."

Memurlar.Net
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