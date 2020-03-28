Bakan Selçuk'tan videolu 'Evde kal' çağrısı
|28 Mart 2020 15:43
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, vatandaşlara yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmaları için evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.
Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarından, "Çocuklardan öğrendik ki birlikte evde yapabileceğimiz çok şey var." değerlendirmesinde bulunarak "Evde kal" etiketiyle video paylaştı. Çocuklar ile ailelerinin cep telefonlarıyla çekip gönderdiği "Evde kal" içerikli mesajlarla hazırlanan videoda Ziya Selçuk, "Biz buradayız. Sen evde kal, sana ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.
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