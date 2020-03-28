1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YPG/PKK,Türkiye aleyhine kara propaganda yapıyor

Terör örgütü YPG/PKK, rejimden kaynaklanan elektrik sorunu nedeniyle Suriye'nin Haseke bölgesine giden suyun Türkiye tarafından bilinçli olarak kesildiği yönündeki kara propagandayla Türkiye düşmanlığını körüklemeye çalışıyor
 28 Mart 2020 15:48
Yazdır
YPG/PKK,Türkiye aleyhine kara propaganda yapıyor

Suriye'de, Barış Pınarı Harekatı bölgesine giden suyun bilinçli olarak kesildiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı, Türkiye'nin, YPG/PKK tarafından kullanılmaz hale getirilen Allouk Su Tesisi'ni onararak bölgede su dağıtımı yaptığı ancak rejimin yeterli elektrik sağlamadığı ve gerekli tamiratları gerçekleştirmediği için bölgeye istenilen seviyede su verilemediği bildirildi.

Terör örgütü YPG/PKK, "Suriye'nin Haseke bölgesine giden suyu kesen Türkiye'nin böylelikle yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına neden olmak istediği" yönünde gerçek dışı iddialarla kara propaganda yapmayı amaçlıyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, rejim kaynaklı sorunu Türkiye'ye mal etmeye çalışan terör örgütü üyeleri, Türkiye düşmanlığını körüklemeye çalışıyor.

Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki görüşmelerde, Türkiye'nin kontrolündeki Barış Pınarı bölgesinden Haseke ve kırsal kesimine su verilmesi, ayrıca Tişrin ve Tabka barajlarından bölgenin elektrik ihtiyacının karşılandığı Mabruka Elektrik Santraline elektrik sağlanması hususunda mutabık kalınmıştı.

Görüşmenin ardınan terör örgütü YPG/PKK tarafından kullanılmaz hale getirilen Haseke ve kırsal kesimleri besleyen Allouk Su Tesisi'nin yeniden çalışması için onarım faaliyetleri başlatan Türkiye'nin, büyük çabalarının ardından geçen kasım ayında Haseke ve kırsal kesimine su verilmeye başlanmıştı.

Mabruka Elektrik Santrali'nin ve taşıyıcı hatların tamiriyle ilgili ise Rusların kontrolündeki rejime ait görevliler, elektrik trafolarının ve hatlarının tamirine başladı ancak sonunu getiremedi.

Rejim tarafından Tişrın ve Tabka barajlarından bölgedeki elektrik dağıtım merkezi olan Mabruka Güç Santrali'ne yeterli seviyede elektrik verilmemesi nedeniyle bölgede sıklıkla elektrikler kesiliyor.

Bu kesintiler, Barış Pınarı bölgesinde başta Allouk Su Tesisi olmak üzere, Rasulayn ve Tel-Abyad ile bunların kırsalını besleyen su kuyularındaki tesislerin de sağlıklı ve tam kapasiteyle çalıştırılamamasına neden oluyor.

Söz konusu su tesislerindeki jeneratörlerin yetersiz kalması, bir kısmının arızalı olması ve jeneratörlerin çalıştırılması için gerekli olan yakıtın temininde yaşanan güçlükler nedeniyle gerek Barış Pınarı bölgesine gerekse Haseke bölgesine belli bir süredir istenilen seviyede su verilemiyor. Bu nedenle de Barış Pınarı bölgesindeki halk, kuyu suyu kullanmak zorunda kalıyor.

Yetkililer, Haseke ve kırsal kesimi ile Barış Pınarı bölgesini olumsuz şekilde etkileyen elektrik ve su sorununun çözümü için rejimin elektrik trafolarını ve hatlarını tamir etmesi, Pınar bölgesine en az 70 megawatt gücünde ve kesintisiz elektrik verilmesi gerektiğini vurguluyor.

Bölgeye giden suyun bilinçli olarak kesildiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten güvenlik kaynakları, rejimin yeterli elektrik sağlamaması ve gerekli tamiratları gerçekleştirmemesi nedeniyle meydana gelen elektrik ve buna bağlı su sorununun, terör örgütü YPG/PKK tarafından istismar edildiğini belirtiyor.

Bölgedeki bazı kaynaklar, terör örgütünün, Tişrın ve Tabka barajındaki rejim unsurlarına baskı yaparak bölgeye yeterli seviyede elektrik verilmemesi için baskı yaptığını ifade ediyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
28 Mart 2020 09:02		 15 Temmuz'da İstanbul'da alçak uçuş yapan pilot hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi
27 Mart 2020 16:16
FETÖ davasında yeniden yargılanan eski emniyet müdürüne hapis
27 Mart 2020 12:52		 PKK, koronavirüs belirtisi taşıyan militanlarını kaderine terk ediyor
27 Mart 2020 12:14
Fırsatçılara geçit yok: Maske stoklayanlara ceza yağdı
27 Mart 2020 07:31		 Burdur'da FETÖ şüphelisi firari çift yakalandı
26 Mart 2020 16:36
HDP'li Batman Belediye Başkanı adli kontrol ile serbest
26 Mart 2020 16:08		 Akar ve Soylu'ya suikast planı davasının ilk duruşması görüldü
26 Mart 2020 15:41
FETÖ'nün sözde 'bölge imamına' etkin pişmanlık indirimi
26 Mart 2020 13:55		 5 eski astsubaya FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapis istemiyle dava
26 Mart 2020 11:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:10 - Kılıçdaroğlu: Faturalar, faizsiz olarak ertelensin16:02 - Direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında sözleşmeli personel görev alabilir mi?15:53 - Doktor o reklama isyan etti! Suç duyurusunda bulundu15:50 - İBB, Psikolojik Danışma Hattı kurdu15:48 - YPG/PKK,Türkiye aleyhine kara propaganda yapıyor15:43 - Koronavirüsü yenen Rektör yaşadıklarını anlattı15:43 - Bakan Selçuk'tan videolu 'Evde kal' çağrısı15:39 - Koronavirüs tedavisinde Türkiye'de bir ilk15:37 - Yabancı plakalı araçların Türkiye'de kalma süresi uzatıldı15:33 - Özel araçla şehirler arası yolculuk serbest mi?
15:29 - Samsun Valisi, hastaneyle ilgili ses kaydını yalanladı15:27 - Ulaştırma Bakanlığı'nda görev değişimi15:23 - Koronavirü'ten korunmada 'gözlük kullanın' uyarısı15:19 - Kayıp uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor15:15 - AŞTİ'de kısıtlama öncesi son seferler düzenleniyor15:13 - Sivas'ta iki okulda 3D yazıcılarla siperlik üretiliyor15:07 - Fırsatçılar pes dedirtti: 90 liralık bilet 280 lira oldu15:06 - Seyahat edecek vatandaşlar sağlık kontrolünden geçirilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Flaş! Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Turhan'ı görevden aldı
İkisi emniyet müdürü 15 poliste koronavirüs pozitif çıktı!
Dört Valilik daha serbest kıyafet uygulamasına geçti
İçişleri Bakanlığı, otobüs seferlerine dair genelgeyi yayımladı
Kredi kartlarında, asgari ödeme tutarı indiriliyor
Sağlık Bakanlığından sağlık raporlarına dair 10 maddelik genelge
Anadolu Üniversitesi'nden AÖF öğrencilerine uyarı
THY, yurt içinde sadece 14 yere uçuş yapacak
4 Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri yayımlandı
10 adımda, İşkur'un sitesinden, işçi alımlarına nasıl başvuru yapılır?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
SağlığımızlaOynamaİBB 4
koronavirüs için papazların avrupa şehirlerini kutsaması 6
27 mart 2020 İtalya'da ölü sayısının 8215 olması 3
para önemli değil 3
birfikrimvar 2
Dünya Koronavirüs Haritası 1
sıkıldım yeminle 1
28.03.2020 ulaştırma bakanının görevden alınması 2
Yoğun bakımlarda yuzde 63 doluluk var 2
çubuklu makarna 1
SON İLANLAR
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 7 personel alacak- Güncellendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak-Ertelendi
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam