1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İBB, Psikolojik Danışma Hattı kurdu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: - "İBB'nin geçen hafta kurulan Psikolojik Danışma Hattı'na 2 bini aşkın arama oldu. Psikologlarımızla iletişim hattımızla yanınızdayız"
 28 Mart 2020 15:50
Yazdır
İBB, Psikolojik Danışma Hattı kurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin geçen hafta kurulan Psikolojik Danışma Hattı'na 2 bini aşkın arama geldiğini belirterek, "Psikologlarımızla iletişim hattımızla yanınızdayız. Bütün psikologlarımız size yardımcı olmaya hazır." ifadesini kullandı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu, İstanbul Valiliğinde düzenlenen İl İdare Kurulu toplantısının ardından, Yenikapı'da kurulan İstanbul Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi'nde (İYKM) açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan açıklamasında, valilikte düzenlenen toplantıda devletin diğer kurumlarıyla bir araya gelmelerinin çok değerli olduğunu ifade etti.

İl İdare Kurulu toplantısında seyahat kısıtlılığı ile balık tutma, park, orman ve sahil kenarı gibi toplu bulunulan yerlere gitmenin yasaklanmasıyla ilgili karar alındığını aktaran İmamoğlu, kararların detaylarını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklayacağını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) gerçekleştirilecek pandemi toplantısına da katılacağını belirten İmamoğlu, "İstanbul, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük şehri. Bu noktada en sıkı ve doğru tedbirler burada alındığında gerçekten bunun hem sosyolojik hem psikolojik açıdan ülkemize hatta dünyaya faydalı olacağını biliyoruz. Bu konuda hepimizin çok duyarlı olması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Sokağa çıkma noktasında büyük bir kısıtlılık getirilmesi kanaatinde olduğunu ifade eden İmamoğlu, her kurumun tedbir aldığına fakat bunu dinlememekte ısrar eden kişiler bulunduğuna dikkati çekti.

İmamoğlu, herkesin sokağa çıkma yasağı varmış gibi hareket etme zorunluluğu olduğunu anlatarak, yaşanan durumun hafife alınmaması çağrısı yaptı.

- "Psikologlarımız size yardımcı olmaya hazır"

Psikolojik olarak da zor günler geçirildiğine işaret eden İmamoğlu, bu konuda herkesin dayanışma içinde olması gerektiğini vurguladı.

İmamoğlu, İBB'nin geçen hafta kurulan Psikolojik Danışma Hattı'na ilişkin de şunları kaydetti:

"Dün, 2 bini aşkın arama oldu. 26 farklı şehirden Psikolojik Danışma Hattımız arandı. Hatta 3 farklı ülkeden yine Psikolojik Danışma Hattımız arandı. Bizi her yerden arayabilirsiniz. Psikologlarımızla iletişim hattımızla yanınızdayız. Bütün psikologlarımız size yardımcı olmaya hazır. Psikolojik danışma hattımız 02124494900. Buradan psikologlarımız, bulundukları yerlerden sizinle telefonda bağlantı kurup, görüşmelerini yapacaklar."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yabancı plakalı araçların Türkiye'de kalma süresi uzatıldı
28 Mart 2020 15:37		 Ulaştırma Bakanlığı'nda görev değişimi
28 Mart 2020 15:27
Kayıp uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor
28 Mart 2020 15:19		 AŞTİ'de kısıtlama öncesi son seferler düzenleniyor
28 Mart 2020 15:15
Seyahat edecek vatandaşlar sağlık kontrolünden geçirilecek
28 Mart 2020 15:06		 Süleyman Soylu: POMEM Sonuçları açıklanacak
28 Mart 2020 15:02
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu
28 Mart 2020 15:02		 'Samsun'da süper bulaştırıcı var' haberi yalanlandı
28 Mart 2020 14:30
İstanbul Valisi: 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur
28 Mart 2020 14:05		 İstanbul Otogarı'nda kısıtlama öncesi son seferler düzenleniyor
28 Mart 2020 13:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:10 - Kılıçdaroğlu: Faturalar, faizsiz olarak ertelensin16:02 - Direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında sözleşmeli personel görev alabilir mi?15:53 - Doktor o reklama isyan etti! Suç duyurusunda bulundu15:50 - İBB, Psikolojik Danışma Hattı kurdu15:48 - YPG/PKK,Türkiye aleyhine kara propaganda yapıyor15:43 - Koronavirüsü yenen Rektör yaşadıklarını anlattı15:43 - Bakan Selçuk'tan videolu 'Evde kal' çağrısı15:39 - Koronavirüs tedavisinde Türkiye'de bir ilk15:37 - Yabancı plakalı araçların Türkiye'de kalma süresi uzatıldı15:33 - Özel araçla şehirler arası yolculuk serbest mi?
15:29 - Samsun Valisi, hastaneyle ilgili ses kaydını yalanladı15:27 - Ulaştırma Bakanlığı'nda görev değişimi15:23 - Koronavirü'ten korunmada 'gözlük kullanın' uyarısı15:19 - Kayıp uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor15:15 - AŞTİ'de kısıtlama öncesi son seferler düzenleniyor15:13 - Sivas'ta iki okulda 3D yazıcılarla siperlik üretiliyor15:07 - Fırsatçılar pes dedirtti: 90 liralık bilet 280 lira oldu15:06 - Seyahat edecek vatandaşlar sağlık kontrolünden geçirilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Flaş! Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Turhan'ı görevden aldı
İkisi emniyet müdürü 15 poliste koronavirüs pozitif çıktı!
Dört Valilik daha serbest kıyafet uygulamasına geçti
İçişleri Bakanlığı, otobüs seferlerine dair genelgeyi yayımladı
Kredi kartlarında, asgari ödeme tutarı indiriliyor
Sağlık Bakanlığından sağlık raporlarına dair 10 maddelik genelge
Anadolu Üniversitesi'nden AÖF öğrencilerine uyarı
THY, yurt içinde sadece 14 yere uçuş yapacak
4 Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri yayımlandı
10 adımda, İşkur'un sitesinden, işçi alımlarına nasıl başvuru yapılır?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
para önemli değil 3
beratalbayrak'ın altın varaklı kalorifer peteği 7
Dünya Koronavirüs Haritası 1
birfikrimvar 2
Yök'ün bahar dönemini iptal etmesi 4
Kpss 2020 2
SağlığımızlaOynamaİBB 4
sıkıldım yeminle 1
Yoğun bakımlarda yuzde 63 doluluk var 2
şey 1
SON İLANLAR
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 7 personel alacak- Güncellendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak-Ertelendi
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam