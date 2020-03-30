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İdareler yazılı sınava dayalı tüm personel alımlarını durdurmalı!

Şehirlerarası otobüs seferlerinin sınırlandırılması ile birlikte Sağlık Bakanlığı hariç tüm idarelerin yazılı sınava dayalı personel alımlarını durdurmaları gerekmektedir.
 30 Mart 2020 10:05
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İdareler yazılı sınava dayalı tüm personel alımlarını durdurmalı!

Bilindiği üzere, COVID-19 pandemisinin ülkemizde yayılımını azaltmak amacıyla, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile birlikte, 28 Mart 2020 saat 17.00 tarihinden itibaren, iller arası otobüs seferleri ancak Valilik iznine bağlanmıştır.

Bu kapsamda, iller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat izin belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi tanzim edilecektir.

Öte yandan, COVID-19 pandemisiyle mücadele kapsamında alınan tedbirler seyahatlerin durdurulması aşamasına gelmeden evvel, bazı kamu kurumları personel alım ilanına çıkmış, sınava girmeye hak kazananlara ilişkin duyurular yapılmıştır. Sürekli ifade edildiği gibi, bu salgınla mücadelede yapılması gereken en etkili yöntem sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltmaktan geçmektedir.

Dolayısıyla, Sağlık Bakanlığı ile COVID-19'la mücadelede birebir görev alan diğer idarelerin personel alımları hariç olmak üzere, daha önce ilan edilmiş ve yazılı/sözlü sınav aşamasında olanlar ile bu süreçten sonra yapılacak tüm personel ilanlarının ertelenmesinde fayda bulunmaktadır.

Memurlar.Net
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