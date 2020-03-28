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Trafik ekipleri, otobüsleri ve özel araçları denetledi

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge doğrultusunda Ankara girişlerinde şehirler arası otobüslerin yanı sıra özel araçlar da denetlendi
 28 Mart 2020 16:34
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Trafik ekipleri, otobüsleri ve özel araçları denetledi

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge doğrultusunda Ankara girişlerinde şehirler arası otobüsler ve özel araçlar denetlendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirlerin ardından İçişleri Bakanlığınca yayınlanan şehirler arası otobüsle yolcu taşımacılığına ilişkin genelge doğrultusunda trafik polis ve jandarma ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı.

Bu kapsamda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre illerden Ankara'ya giriş yapılan 5 noktada öğle saatinden itibaren denetim yapmaya başladı.

Denetimlerde, şehirler arası otobüsler ve özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülerek kontrol edildi.

Emniyet ve jandarma personeli, kontroller sırasında vatandaşlara koronavirüse karşı evde kalmaları yönünde uyarılarda bulundu.

- Şehirler arası otobüslerde seyahat izin belgesine bakılacak

Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Levent Gür, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün 17.00'den sonra şehirler arası otobüslerde valiliklerden alınacak "şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi" ile seyahat edilebileceğini söyledi.

Ankara'ya girişte polis ve jandarma ekiplerince oluşturulan yol kontrol noktalarında araçlara yönelik denetimler yaptıklarını belirten Gür, "Kendi özel araçlarıyla seyahat eden sürücülerin nereden gelip nereye gittiklerini soruyoruz. Ayrıca araçtaki vatandaşların ateşlerini ölçüyoruz. Herhangi bir belirti olup olmadığına ilişkin kontrolleri yapıyoruz. Herhangi bir rahatsızlığı bulunan ya da ateşi olanların karantina altına alınması amacıyla 122 Acil Sağlık unsurlarıyla hastaneye sevklerini sağlıyoruz." diye konuştu.

Gür, koronavirüsün vatandaşların seyahat etmeleriyle de yayılabileceğine işaret ederek bunun önlenmesi amacıyla bu tür denetimlere devam edileceğini ifade etti.

- "Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın"

Ankara girişinde 5 ayrı noktada yol kontrolü yapıldığını belirten Gür, şu ana kadar koronavirüs belirtisi taşıyan bir kişiye rastlanmadığını söyledi.

Gür, vatandaşlara "Zorunlu olmadıkça evinizden çıkmayın" çağrısında bulundu.

Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yılmaz Kırgel ise vatandaşların sağlığı için yol kontrol noktalarında denetimler yaptıklarını bildirdi.

Otobüslerde "şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi" kontrolü yaptıklarını ifade eden Kırgel, 24 saat esasına göre denetimlerin sürdüğünü söyledi.

Kırgel de vatandaşlardan evlerinde kalmalarını istedi.
Anadolu Ajansı
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