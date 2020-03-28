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Savunma mühendisleri yerli robotik tanı kiti için devrede

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de seri üretimine başlanan tıbbi cihazlarda bugüne kadar yalnızca savunma sanayinde çalışan mühendisler önemli bir katkı sağlıyor. DHA'nın edindiği bilgilere göre Baykar, yerli solunum cihazlarından sonra koronavirüs robotik tanı kitlerinin geliştirilmesi için de mühendislerini görevlendirdi. Mühendisler elektronik devrelerin tasarımı ve yazılımı, tasarım iyileştirme, mekanikte üretilemeyen mekanik parçaların üretimi, donanımsal olarak kritik bileşenlerin temini, alternatif bulunması ya da sunulması gibi kritik çalışmalar yürütüyor.
 28 Mart 2020 16:38
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Savunma mühendisleri yerli robotik tanı kiti için devrede

Koronavirüs, ilaç ya da aşı ile tedavisi bulanamadığı için özellikle erken tanı konulması, ilerleyen süreçlerinde de hastaların solunum desteği büyük önem taşıyor. Sağlık sektörü bir yandan ilaç ve aşı çalışmalarına yönelirken, tanı kitleri ve solunum cihazı konusunda seri üretim çalışmaları hızlandı.

AYNI ANDA BİRDEN FAZLA HIZLA TANI KONACAK

Baykar, aynı anda birden fazla tanı konulmasını sağlayan robotik tanı kitleri için yerli PCR kiti üreten bir biyoteknoloji firması ile birlikte çalışma yürütüyor. Çalışma tamamlandığında aynı anda birçok test işleme girerek hızlıca sonuçlanacak. Baykar, solunum cihazı olarak bilinen yerli yoğun bakım ventilatörü seri üretimine destek çalışmalarını da sürdürüyor.

VATAN SAVUNMASINDAN BEDEN SAVUNMASINA

Koronavirüs tanısını aynı anda birden fazla hastada konulmasını sağlayacak robotik tanı kiti ve yerli solunum cihazlarının seri üretimi için yerli ve milli savunma sanayinde büyük başarılara imza atan mühendisler kolları sıvadı. Hayat kurtaran bu cihazların üretiminde yer alan savunma mühendisleri elektronik devrelerin tasarımı ve yazılımı, tasarım iyileştirme, mekanikte üretilemeyen mekanik parçaların üretimi, donanımsal olarak kritik bileşenlerin temini, alternatif bulunması ya da sunulması gibi kritik çalışmalar yürütüyor.

100 MÜHENDİS ONLİNE ÇALIŞIYOR

Öte yandan koranavirüs bulaşan insan sayısı binlerle ifade edilirken, nefes alamayacak duruma gelen hastaları hayata döndürecek bu cihazlar için Türkiye'de seri üretime geçti. DHA'nın edindiği bilgilere göre bugüne kadar milli savunma sistemleri alanında uzman 100 mühendis yerli solunum cihazı için yoğun bir çalışma yürütüyor. Koronavirüs nedeniyle çalışmaların online olarak sürdürüldüğü öğrenildi. TÜBİTAK'ın desteğiyle 8 yıl önce startup olarak kurulan BIOSYS Biyomedikal, 12 adet yerli ventilatörü farklı hastanelerin yoğun bakımlarında kullanılıyor. Ancak cihazların seri üretimi için Baykar, Aselsan, Biosys ve Arçelik güç birliği yaptı. İHA üretiminde öne çıkan Baykar, mühendislerini bu cihazın seri üretimine hızla başlaması için görevlendirdi. Biosys, Aselsan ve Arçelik'in mühendisleriyle, koronavirüs tedbirleri nedeniyle internet üzerinden yazışmalar yaparak yoğun bir çalışma yürütülüyor.

HERKES KENDİ KAYNAĞINI KULLANIYOR

Cihazın üretilmesi için tüm şirketlerin kendi kaynaklarını kullandığı da öğrenildi. İnsan hayatını kurtaracak bu cihazların sayıları her geçen gün artan yoğun bakım hastalarına yetiştirilebilmesi için savunma sanayi mühendisleri gece gündüz mesai yapıyor. Hakları Sağlık Bakanlığı tarafından alınan solunum cihazlarıyla ilgili sipariş desteği verilmesi için bir kampanya başlatıldı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın başlattığı kampanya ile 1000'den fazla solunum cihazı Aselsan, Baykar, Tusaş, Havelsan ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından sipariş edilerek Sağlık Bakanlığı'na hibe edildi.

20 BİN EURO'DAN 6 BİN DOLARA

Yoğun bakım ventilatörünün yurtdışı fiyatının 20 bin Euro olduğu ve salgın nedeniyle haziran ayına kadar satın alınma imkanının olmadığı da belirtiliyor. Yerli üretimde bir cihazın maliyetinin 6 bin dolara mal olacağı öğrenildi.
DHA
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