Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan ile video konferans yöntemiyle görüştü.
|28 Mart 2020 16:39
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Çorum Belediye Başkanı maaşını mağdurlar için bağışladı
28 Mart 2020 17:27
|AK Parti Milletvekili, bir maaşını İHH'ye bağışladı
28 Mart 2020 16:48
|Kılıçdaroğlu: Faturalar, faizsiz olarak ertelensin
28 Mart 2020 16:09
|Bakan Selçuk'tan videolu 'Evde kal' çağrısı
28 Mart 2020 15:43
|Samsun Valisi, hastaneyle ilgili ses kaydını yalanladı
28 Mart 2020 15:29
|Ankara'da piknik alanları, ormanlar ve ören yerlerinde önlemler alındı
28 Mart 2020 10:39
|CHP raporunda dört senaryo! Felaket senaryosunda savaş ihtimali var
28 Mart 2020 08:55
|İnfaz indiriminde 'başa' dönülüyor
28 Mart 2020 06:50
|Altun'dan koronavirüsle salgınına yönelik tedbirlere ilişkin açıklama
28 Mart 2020 04:28
|28 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
28 Mart 2020 00:18