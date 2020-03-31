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2020 \ Koronavirüs nedeniyle verilen izinler

İdari izin kullananlar mesaiye çağrılabilir mi?

2020/4 sayılı Genelgenin 5. paragrafında, "İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamazlar ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevine dönmek zorundadır." talimatı yer almakta olup, bu talimata göre, idari izin kullananlardan hizmetlerine ihtiyaç duyulanlar, çağrıldıklarında mesaiye gitmelidir.
 31 Mart 2020 00:03
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İdari izin kullananlar mesaiye çağrılabilir mi?

Soru: Merhaba, Cumhurbaşkanlığı 2020/4 Genelgesine göre yasal süt izni olanlar ikinci bir emre kadar idari izinli sayıldı. İdari izindeyken kurumum beni göreve çağırabilir mi?

Cevap: Bilindiği gibi mevzuatımızda idari izin adı altında düzenlenmiş ve çerçevesi çizilmiş bir izin hakkı bulunmamaktadır. Geçmişte bu boyutta verilmiş idari izin örneği de yoktur. Hastalığın yayılmasının önüne geçebilmek için alınan olağanüstü tedbirler kapsamında çalışanların sağlığını korumaya yönelik olarak idari izin uygulamasına gidilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 13.3.2020 tarihli ve E.12362 sayılı yazısında, "Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezevantajlı grupların, (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmaları,

.....

Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." denilmektedir.

22 Mart 2020 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde de, "Daha önce, COVİD-19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecekler; yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar da bu genelge kapsamında belirlenecek usul ve esaslar dahilinde idari izinli sayılabileceklerdir." denilmektedir.

Ayrıca, 2020/4 sayılı Genelgede kurumlarda esnek çalışma kapsamında dönüşümlü çalışan personel fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 13.3.2020 tarihli ve E.12385 sayılı yazısı ile, salgınla etkin bir şekilde mücadele edebilmek amacıyla Sağlık Bakanlığı personeli hakkındaki uygulamanın Bakanlıkça değerlendirilmesi talimatlandırılmıştır. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı personeli 18 Mart 2020 tarihli ve 929 sayılı yazı ile personel izinleri konusunda farklı bir uygulamaya gitmiştir.

Yaşadığımız salgın hastalık sürecinde idari izin kullanan kamu personeli üç grupta toplanabilir.

. İlk grup; hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelli çalışanlar, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezevantajlı gruplar, (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar)

. İkinci grup; okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın çalışanlar (Sağlık Bakanlığı personeli hariç). Bu gruptakilerin idari izinli sayılabilmesi kurumların takdirine bırakılmıştır.

. Üçüncü grup; esnek çalışma kapsamında dönüşümlü çalışan personelden fiilen göreve gelmeyenler,

2020/4 sayılı Genelgenin 5. paragrafında, "İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamazlar ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevine dönmek zorundadır." denilmektedir. Aynı hususa Sağlık Bakanlığının 18 Mart 2020 tarihli ve 929 sayılı personel izinleri konulu yazısında da yer verilmiştir. Söz konusu yazının 6. maddesinde, "Sağlık hizmetinin sunumunda artan acil bir ihtiyaç olması halinde, yukarıda sayılan izinlerin sonlandırılıp ilgili personelin görevlerine dönmesinin sağlanmasına ilişkin olarak kurum amirlerine yetki verilmiştir..." denilmektedir.

Son yazdığımız paragraf aynı zamanda sorulan soruya cevap teşkil ediyor. Evet, idari izin kullananlardan hizmetlerine ihtiyaç duyulanların çağrıldıklarında mesaiye gitmeleri gerekmekte olup, aksine davranışlar için disiplin süreci işletilebilir.
Memurlar.Net - Özel

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