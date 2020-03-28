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Zencefil, zerdeçal, sarımsak koronavirüse karşı koruyor mu?

Koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alırken insanlar virüs ile ilgili bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Sosyal medyada dolaşan bilgi kirliliği ise bazen insanların zarar görmesine neden olabiliyor.
 28 Mart 2020 17:03
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Zencefil, zerdeçal, sarımsak koronavirüse karşı koruyor mu?

Emsey Hospital'dan Prof. Dr. Birol Baytan son zamanlarda koronavirüse karşı etkili olduğu şeklinde bilgi yayılan tuzlu su, sirke ve limonun tedavide hiçbir etkisi olmadığını ancak ayakkabı ve giysilerin temizliğinin virüsün yayılmasını önlemede önemli olduğuna vurgu yaptı.

GİYSİ, AYAKKABI VE KİŞİSEL TEMİZLİKTE NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

SARS ve MERS virüslerinden sonra koronavirüs ailesinin yeni tanıdığımız bir çeşidi olan Covid-19 virüsünün günlerce cansız yüzeylerde kalabildiğini belirten Prof. Dr. Baytan, cansız yüzeylerde günlerce kalsa da hastalık oluşturma potansiyelinin 12 saatten uzun olmadığını söyledi. Prof. Dr. Baytan, "Bu dönemde en önemli temizlik önlemleri sık sık en az 20 saniye süre ile bol sabun ile elleri yıkamak ve mümkün ise kağıt havlu kullanmak. Ayakkabılar ile eve girmemek. Kalabalığa girersek mont ve paltolarımızı balkonda yaklaşık 12 saat havalandırmak önemli olabilir. Ama sık sık el yıkamak ve elimizi mümkün olduğunca az yüzümüze götürmek önemli" dedi.

"METAL YÜZEYLERDE DAHA UZUN KALIYOR"

Koronavirüsün metal yüzeylerde uzun kaldığını ifade eden Prof. Dr. Baytan, "Metal yüzeylerde uzun kaldığı bildiriliyor ancak virüsün hastalık yapıcı etkisi de kalıyor mu bu tam bilinmiyor. Bu yüzden tedbirli olup kirli olduğunu düşündüğümüz yüzeyleri dezenfektanlarla veya 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu ile temizlemek etkili olabilir" diye konuştu.

Prof. Dr. Baytan ayrıca koronavirüs ile ilgili doğru bilinen yanlışları da sıraladı:

- "Yaşlıları, kalp ve akciğer hastalığı olanları daha fazla etkiliyor. Fakat gençleri ve ek hastalığı olmayanları da etkiliyor ve öldürüyor.

- Kolonyanın içinde bulunan alkol bir dezenfektandır. Fakat etkili olabilmesi için en az yüzde 80 alkol içeriğine sahip olmalıdır.

- Yapılan hiçbir çalışmada tuzlu su ile burnu düzenli yıkamanın hastalığı önlediği gösterilmemiştir.

- Zencefil, zerdeçal ve sarımsağın tedavide faydası yok.

- Dünya Sağlık Örgütü'ne göre el veya saç kurutma makineleri virüsü öldürmez. UV lambaları da elinizi sterilize etmekte kullanılmaz hatta böyle bir şey yaparsanız radyasyon cildinizi tahriş edebilir."

Koronavirüs'ten korunmak amacıyla maske ve eldiven kullanımı hakkında da bilgiler paylaşan Prof. Dr. Baytan şunları söyledi: "Maskeleri koronavirüs bulguları taşıyanların etrafındaki insanları korumak için takması gerekiyor. Hasta insanların dışında maske takması gerekenler, hasta birine refakat edenler ve tabi ki sağlık çalışanları kullanmalı. Hastanelere kalabalık ortamlara girilecek ise de maske takılabilir. Eldiven kullanımı yalancı bir güven hissi verebilir. Eldiven takmaktansa sık sık elleri yıkamak daha akılcıdır."

"SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİN VE EVDE KALIN"

Koronavirüs salgınının ülkemize geç gelmiş olmasının avantaj olduğunu belirten Prof. Dr. Baytan, "Virus salgınında ülkemize geç gelmiş olması bir avantaj en azından bazı mücadele taktiklerimiz var, Çin'in deneyimi var ama halkımız bir an önce bu durumun ciddiyetini anlayıp sosyal mesafeye dikkat etmeli ve mümkün olduğunca evde kalmalı. Yoksa önümüzde İtalya ve İspanya gibi kötü örneklerde duruyor onların durumuna düşebiliriz." şeklinde konuştu.

DHA
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