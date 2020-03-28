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SADEM Başkanı: Maaşımın yarısını bağışlıyorum

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü önlemlerine karşı STK'lara yönelik bir çağrı da SADEM Enstitüsü'nden geldi.
 28 Mart 2020 17:08
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SADEM Başkanı: Maaşımın yarısını bağışlıyorum

Sağlık ve Sosyal Politika Stratejileri Enstitüsü (SADEM) Başkanı Metin Memiş aralarında TOBB, TİSK, TZOB,TESK,Türk-İş, Hak-İş, Memur-Sen ve Kamu-Sen'in de yer aldığı STK'lara çağrıda bulundu.

STK'ların 3 ay boyunca elde ettiği aidatların yarısının koronavirüs ile mücadelede kamu hizmetlerine harcanmasını ve bu desteğin de başta sağlık hizmetlerine yapılması çağrısında bulunan

Metin Memiş, bu zor zamanlarda herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.

Bu süreçte özellikle sağlık hizmetleri başta olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşların, kurum ve kuruluşların hem maddi olarak hem de manen desteklenmesinin önemli bir sorumluluk olduğunu belirten Memiş ayrıca "evde kal" çağrıları nedeniyle işinden uzaklaşmak zorunda kalan, işini kaybeden ve maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlara da destek verilmesi gerektiğini belirtti.

"MAAŞIMIN YARISINI ACİL YARDIM KAPSAMINDA BAĞIŞLIYORUM"

STK'lara bu çağrıları yapan SADEM ENSTİTÜSÜ Başkanı Metin Memiş pek çok yardım kuruluşunun acil yardım kapsamında bağış kabul ettiğini kaydederek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Maalesef tüm dünya ülkeleri gibi ülkemizde de virüs etkisini olumsuz yönde göstermeye devam ediyor. Ekonomik ve sosyal olarak birbirimize kenetlenmeye, destek olmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerdeyiz. Bu nedenle bu ayki maaşımın yarısını yardım derneklerine bağışlıyorum. İmkanı olan herkesi bu tür kampanyalara destek olmaya davet ediyorum."
Memurlar.Net
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