ABD'de koronavirüsten 410 kişi daha hayatını kaybetti
ABD'de yeni tip koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 410 artarak 1711'e yükseldi.
|28 Mart 2020 17:12
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