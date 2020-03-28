İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1019'a ulaştı
|28 Mart 2020 17:17
|Yazdır
İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 260 artışla 1019'a ulaştı.
İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun açıklamasına göre, Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 759'dan 1019'a yükseldi.
Vaka sayısı ise 2 bin 510 artarak 17 bin 89 olurken, şu ana kadar toplam 120 bin 776 kişiye test yapıldı.
Bu arada, İskoçya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alister Jack, belirtiler gösterdiği için kendisini evde karantinaya aldığını açıkladı.
Dün, Başbakan Boris Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.
25 Mart'ta İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'a da Kovid-19 bulaştığı tespit edilmişti.
- Geri adım atmıştı
İlk başlarda "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü şekilde yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.
Pazartesi günü alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dünya genelinde koronavirüs görülen kişi sayısı 600 bini aştı
28 Mart 2020 17:16
|ABD'de koronavirüsten 410 kişi daha hayatını kaybetti
28 Mart 2020 17:12
|Rusya, koronavirüs ilacını geliştirdiğini duyurdu
28 Mart 2020 16:18
|İspanya'da virüsten ölen sayısı bir günde 832 kişi arttı
28 Mart 2020 14:03
|Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 597 bini geçti
28 Mart 2020 11:29
|Virüsle mücadelede önemli gelişme: Evde 1 dolara test
28 Mart 2020 09:08
|Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıkınca, başdanışmanı koşarak uzaklaştı
27 Mart 2020 20:57
|Güney Kıbrıs'ta koronavirüse bağlı ölü sayısı 5 yükseldi
27 Mart 2020 20:28
|İngiltere'de havalimanı morga dönüştürülüyor
27 Mart 2020 20:19
|New York'ta koronavirüs vaka sayısı 44 bini geçti
27 Mart 2020 19:57