Belediye Başkanı'nın makam şoföründe koronavirüs çıktı
|28 Mart 2020 17:22
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Trabzon'un Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu'nun makam şoförünün Korona testi pozitif çıktı. Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı'nın sağlık durumunun iyi olduğu, diğer belediye personellerinin tedbir amaçlı evlerinde izole edileceği belirtildi.
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçe Belediyesi'nde görevli personel N. K.'ya yapılan Korona testi pozitif çıktı. Çarşıbaşı Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu diğer belediye personellerinin evlerine gönderilerek izole edileceği belirtilerek, "Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında belediyemizde dejenfeksiyon çalışmaları ilk günden itibaren yapılmış olup gerekli tedbirler alınmıştır.
Belediyemiz bu süre zarfında nöbet sistemine geçerek her birimimizde nöbetçi personel bırakılarak hizmet vermeye devam edilmiştir. Bugün belediyemiz personellerinden N. K.'ya yapılan test sonucu pozitif çıkmış olup kendisinin genç, dinamik ve genel olarak sağlık durumunun iyi olduğunu sizlere bildirmek isteriz.
Personelimize acil şifalar diliyor yakın zamanda aramıza dönmesini temenni ediyoruz. Bu hususta Belediye Başkanımız Mümin Nuhoğlu nun sağlık durumu iyi olup, belediye personellerimiz tedbir amaçlı evlerine gönderilerek 14 gün izole edileceklerdir. 'Sosyal izolasyonla, evde kalarak, birbirimize dayanarak, yardımlaşma kanallarını aktifleştirerek, karamsarlığı kovarak virüs karanlığını bertaraf edeceğiz. Zamanı geldiğinde hayat normalleşecek birbirimizle kucaklaşacağız. Dayan milletim, geceyi gördük, güneşi de göreceğiz" ifadelerine yer verildi.
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