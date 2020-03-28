Evinde 142 bin eldiven stoklamış
|28 Mart 2020 17:38
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Konya'da koruyucu maske ve tıbbi eldivenleri stokladığı ihbarı üzerine adresine baskın düzenlenen şüphelinin evinde 142 bin eldiven bulundu. Şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, ele geçirilen eldivenler İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 kişinin, koronavirüs salgını nedeniyle son dönemde ihtiyaç duyulan koruyucu maske ve tıbbi eldivenleri satın alıp, daha sonra fahiş fiyatla satmak için stok yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Polis, belirlenen adrese baskın düzenleyerek adı açıklanmayan şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada maskeye rastlanmazken, 142 bin adet eldiven ele geçirildi.
Şüpheli sorgusunun ardından serbest bırakılırken, eldivenler İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.
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