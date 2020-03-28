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Evini kuaför salonuna çeviren kişiye ceza uygulandı

İzmir'in Buca ilçesinde, İçişleri Bakanlığının ek genelgesi çerçevesinde kuaför ve berberlerin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına rağmen evinde müşteri kabul ettiği belirlenen bir kişiye idari para cezası uygulandı.
 28 Mart 2020 17:53
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Evini kuaför salonuna çeviren kişiye ceza uygulandı

İzmir'in Buca ilçesinde, İçişleri Bakanlığının ek genelgesi çerçevesinde kuaför ve berberlerin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına rağmen evinde müşteri kabul ettiği belirlenen bir kişiye idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara yönelik denetim çalışması yürüten Buca Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yiğitler Mahallesi'nde bir evde berberlik yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Eve yapılan baskında, bir odanın kuaför salonuna çevrildiği ve içeride bulunan müşterilere hizmet sunulduğu tespit edildi.

Berberlik yapan kişiye idari para cezası uygulandı, malzemelerine el konuldu.
Anadolu Ajansı
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