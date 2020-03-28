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Pazarlarda sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satılıyor

Tekirdağ'da koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarında sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satışı yapılıyor.
 28 Mart 2020 18:03
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Pazarlarda sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satılıyor

Türkiye genelinde il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazarlarında uyulması gereken kurallar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden düzenlendi.

İçişleri Bakanlığından valiliklere gönderilen ek genelge kapsamında vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda, temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak ve benzeri zaruri olmayan ihtiyaçların satışına izin verilmiyor.

Süleymanpaşa ilçesinde kurulan semt pazarında önceden kıyafet, ayakkabı ve benzeri ürün satışı yapan esnafın, tezgahlarını açmadıkları gözlendi.

Pazarda sebze, meyve, tahıl, bakliyat ve temizlik malzemesi satışı sürüyor.

Süleymanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, pazarda kontrollerine devam ediyor.

Pazarcı İbrahim Kaya, AA muhabirine, devletin aldığı tedbirlere herkesin uyması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin bu süreçten güçlü bir şekilde çıkacağına inandığını belirten Kaya, "Bu kararın alınması iyi oldu. Çünkü bu salgın kalabalık ortamlarda yayılıyor. Pazarlar da kalabalık ortamlar olduğu için böyle bir tedbir alınması yerinde oldu. Herkes rahat rahat alışverişini yapıyor. Allah ülkemizi daha beterinden saklasın." dedi.

Pazarda alışveriş yapan Erol Akyüz de alınan kararı olumlu bulduğunu belirterek, zorunlu olmadıkça evlerden çıkılmaması çağrısında bulundu.
Anadolu Ajansı
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