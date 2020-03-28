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Dolandırıcılar boş durmuyor! 50 bin lira dolandırdılar

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yaşlı adam, 'biz polisiz' diye kendisini arayanlara inanarak 50 bin TL dolandırıldı.
 28 Mart 2020 18:08
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Dolandırıcılar boş durmuyor! 50 bin lira dolandırdılar

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yaşlı adam, 'biz polisiz' diye kendisini arayanlara inanarak 50 bin TL dolandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, telefon dolandırıcıları, Kastamonu'nun Daday ilçesinde ikamet eden yaşlı bir şahsı aradı. Yaşlı adamı telefonda arayan dolandırıcılar, "Biz polisiz, bir dolandırıcının elinde sizin adınıza kayıtlı ve ait faturalar var. Bizim bu dolandırıcıyı yakalamamız için hesabına para yatırmanız gerekiyor" diyerek ikna etti. Telefon dolandırıcılarına inanan yaşlı adam, bankada hesabında bulunan 50 bin TL parayı dolandırıcıların hesabına yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden yaşlı adam, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, yaşlı adamın ifadesini alarak olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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