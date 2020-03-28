AŞTİ'deki evsizler şefkat evlerine yerleştirildi
Ankara Valiliği, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaşayan evsizleri Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şefkat evlerine yerleştirdi.
|28 Mart 2020 18:18
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Ankara Valiliği, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaşayan evsizleri Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şefkat evlerine yerleştirdi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin ardından Ankara Valiliği, AŞTİ'de yaşayan evsizleri Polis eşliğinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şefkat evlerine sevk etti.
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