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NTV muhabiri de koronavirüse yakalandı

NTV muhabiri Korhan Varol, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.
 28 Mart 2020 19:23
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NTV muhabiri de koronavirüse yakalandı

NTV muhabiri Korhan Varol, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.

NTV muhabiri Korhan Varol, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Adı corona olan virüs tabii ki beni bulacaktı, bekliyordum zaten. Test sonucu pozitif çıktı, hastanede karantinadayım" yazdı.

Varol, "Görelim bakalım Covid-19 efendi, hangimiz daha güçlü" dedi.

Memurlar.Net
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