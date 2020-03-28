AŞTİ'de otobüs seferleri durduruldu
İller arası seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacak
|28 Mart 2020 19:32
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'ndeki (AŞTİ) otobüs seferleri saat 17.00 itibarıyla durduruldu.
İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacak.
Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini içerecek şekilde "şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi" düzenlenecek.
Ayrıca otobüs firmaları da Kurul'dan izin alarak şehirlerarası yolcu taşıyacak.
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