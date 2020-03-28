Fahrettin Koca: Toplam 108 vatandaşımız hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 1.704 yeni vaka oluştuğunu açıkladı. Toplam vaka sayısı 7.402, toplam ölüm sayısı ise 108'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı 70'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü vaka sayısını sosyal medya hesabından açıkladı. Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu, HER AKŞAM YENİLENEN VERİLERLE burada ve aşağıda paylaştığım linkte görebilirsiniz. Doğru ve detaylı bilgi bu iki kaynakta.

Türkiye'de, korona vaka ve ölüm sayıları şu şekilde oldu:

11 Mart: 1

13 Mart: 5

14 Mart: 6

15 Mart: 18

16 Mart: 47

17 Mart: 98 vaka, 1 ölüm

18 Mart: 191 vaka, 2 ölüm

19 Mart: 359 vaka, 4 ölüm (1.981 testte 168 pozitif)

20 Mart: 670 vaka, 9 ölüm (3.656 testte 311 pozitif)

21 Mart: 947 vaka, 21 ölüm (2.953 testte 277 pozitif)

22 Mart: 1.236 vaka, 30 ölüm (9 yeni ölüm, 289 yeni tanı var)

23 Mart: 1.529 vaka, 37 ölüm (7 yeni ölüm, 293 yeni tanı var)

24 Mart: 1.872 vaka, 44 ölüm (7 yeni ölüm, 343 yeni tanı var)

25 Mart: 2.433 vaka, 59 ölüm (15 yeni ölüm, 561 yeni tanı var)-Test sayısı 5.035

26 Mart: 3.629 vaka, 75 ölüm (16 yeni ölüm, 1.196 yeni tanı var)- Test sayısı 7.286

27 Mart: 5.698 vaka, 92 ölüm (17 yeni ölüm, 2.069 yeni tanı var)- Test sayısı 7.533

28 Mart: 7.402 vaka, 108 ölüm (16 yeni ölüm, 1704 yeni tanı var)- Test sayısı 7.641

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