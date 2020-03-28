1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fahrettin Koca: Toplam 108 vatandaşımız hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 1.704 yeni vaka oluştuğunu açıkladı. Toplam vaka sayısı 7.402, toplam ölüm sayısı ise 108'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı 70'e yükseldi.
 28 Mart 2020 19:42
Yazdır
Fahrettin Koca: Toplam 108 vatandaşımız hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 1.704 yeni vaka oluştuğunu açıkladı. Toplam vaka sayısı 7.402, toplam ölüm sayısı ise 108'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı 70'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü vaka sayısını sosyal medya hesabından açıkladı. Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu, HER AKŞAM YENİLENEN VERİLERLE burada ve aşağıda paylaştığım linkte görebilirsiniz. Doğru ve detaylı bilgi bu iki kaynakta.

Türkiye'de, korona vaka ve ölüm sayıları şu şekilde oldu:

11 Mart: 1
13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98 vaka, 1 ölüm
18 Mart: 191 vaka, 2 ölüm
19 Mart: 359 vaka, 4 ölüm (1.981 testte 168 pozitif)
20 Mart: 670 vaka, 9 ölüm (3.656 testte 311 pozitif)
21 Mart: 947 vaka, 21 ölüm (2.953 testte 277 pozitif)
22 Mart: 1.236 vaka, 30 ölüm (9 yeni ölüm, 289 yeni tanı var)
23 Mart: 1.529 vaka, 37 ölüm (7 yeni ölüm, 293 yeni tanı var)
24 Mart: 1.872 vaka, 44 ölüm (7 yeni ölüm, 343 yeni tanı var)
25 Mart: 2.433 vaka, 59 ölüm (15 yeni ölüm, 561 yeni tanı var)-Test sayısı 5.035
26 Mart: 3.629 vaka, 75 ölüm (16 yeni ölüm, 1.196 yeni tanı var)- Test sayısı 7.286
27 Mart: 5.698 vaka, 92 ölüm (17 yeni ölüm, 2.069 yeni tanı var)- Test sayısı 7.533
28 Mart: 7.402 vaka, 108 ölüm (16 yeni ölüm, 1704 yeni tanı var)- Test sayısı 7.641

Bu tür önemli haberlerden anlık haberdar olmak için memurlar.net'in Android uygulamasını indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
12 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ak Parti'li İsmail Tamer'den 'test kiti' iddialarına yanıt
28 Mart 2020 19:58		 İstanbul Valisi: Belgesi olmayanlara bilet satılmayacak
28 Mart 2020 19:28
Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan kadını tebrik etti
28 Mart 2020 18:48		 'Toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma var'
28 Mart 2020 18:33
Çorum Belediye Başkanı maaşını mağdurlar için bağışladı
28 Mart 2020 17:27		 Ak Parti Milletvekili, bir maaşını İHH'ye bağışladı
28 Mart 2020 16:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı ile görüştü
28 Mart 2020 16:39		 Kılıçdaroğlu: Faturalar, faizsiz olarak ertelensin
28 Mart 2020 16:09
Bakan Selçuk'tan videolu 'Evde kal' çağrısı
28 Mart 2020 15:43		 Samsun Valisi, hastaneyle ilgili ses kaydını yalanladı
28 Mart 2020 15:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:33 - Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti20:27 - Van'da iki mahalle ve iki mezra karantinaya alındı20:21 - Van'daki karantina mahallesinde jandarma nöbet tutuyor20:16 - Lise öğrencisi göğsünden bıçaklanarak öldürüldü20:10 - Yurt dışından gelen 159 kişi Düzce'de yurda yerleştirildi20:04 - İtalya'da son 24 saatte 889 kişi hayatını kaybetti19:58 - Ak Parti'li İsmail Tamer'den 'test kiti' iddialarına yanıt19:52 - Koronavirüsle boğuşan Haiti'de başhekimi kaçırdılar19:47 - İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor açıklandı19:42 - Fahrettin Koca: Toplam 108 vatandaşımız hayatını kaybetti
19:37 - Dünya genelinde koronavirüs önlemleri artıyor19:32 - AŞTİ'de otobüs seferleri durduruldu19:28 - İstanbul Valisi: Belgesi olmayanlara bilet satılmayacak19:23 - NTV muhabiri de koronavirüse yakalandı19:20 - Seyahat İzin Belgesi olmayanlara uçak bileti satılmayacak18:48 - Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan kadını tebrik etti18:42 - BUDO seferleri tedbir kapsamında durduruldu18:38 - En çok 'bankacılık işlemleri' için yardım istediler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Flaş! Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Turhan'ı görevden aldı
MEB, koronavirüsün yarattığı krizden dolayı, bazı ek ders ödemelerini yapmayacak
İkisi emniyet müdürü 16 poliste koronavirüs pozitif çıktı!
Koronavirüsü yenen Rektör yaşadıklarını anlattı
Anadolu Üniversitesi'nden AÖF öğrencilerine uyarı
Dört Valilik daha serbest kıyafet uygulamasına geçti
İçişleri Bakanlığı, otobüs seferlerine dair genelgeyi yayımladı
Özel araçla şehirler arası yolculuk serbest mi?
Fahrettin Koca: Toplam 108 vatandaşımız hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığından sağlık raporlarına dair 10 maddelik genelge
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
28.03.2020 ulaştırma bakanının görevden alınması 2
1929'da 3359 çocuğun açlıktan ölmesi 3
Evde kal yaz 2868 e gönder 4
Saglik calisanlarina 3 ay boyunca istifa yasağı 4
Yoğun bakımlarda yuzde 63 doluluk var 2
koronavirüs için papazların avrupa şehirlerini kutsaması 4
27 mart 2020 İtalya'da ölü sayısının 8215 olması 3
Sehirlerarasi seyahatin valilik iznine bağlanması 3
ateizm 1
27.03.2020 mansur yavaş'in attigi tweet 4
SON İLANLAR
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 7 personel alacak- Güncellendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak-Ertelendi
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam