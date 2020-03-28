Fahrettin Koca: Toplam 108 vatandaşımız hayatını kaybetti
|28 Mart 2020 19:42
|Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 1.704 yeni vaka oluştuğunu açıkladı. Toplam vaka sayısı 7.402, toplam ölüm sayısı ise 108'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı 70'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü vaka sayısını sosyal medya hesabından açıkladı. Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:
Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu, HER AKŞAM YENİLENEN VERİLERLE burada ve aşağıda paylaştığım linkte görebilirsiniz. Doğru ve detaylı bilgi bu iki kaynakta.Türkiye'de, korona vaka ve ölüm sayıları şu şekilde oldu:
11 Mart: 1
13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98 vaka, 1 ölüm
18 Mart: 191 vaka, 2 ölüm
19 Mart: 359 vaka, 4 ölüm (1.981 testte 168 pozitif)
20 Mart: 670 vaka, 9 ölüm (3.656 testte 311 pozitif)
21 Mart: 947 vaka, 21 ölüm (2.953 testte 277 pozitif)
22 Mart: 1.236 vaka, 30 ölüm (9 yeni ölüm, 289 yeni tanı var)
23 Mart: 1.529 vaka, 37 ölüm (7 yeni ölüm, 293 yeni tanı var)
24 Mart: 1.872 vaka, 44 ölüm (7 yeni ölüm, 343 yeni tanı var)
25 Mart: 2.433 vaka, 59 ölüm (15 yeni ölüm, 561 yeni tanı var)-Test sayısı 5.035
26 Mart: 3.629 vaka, 75 ölüm (16 yeni ölüm, 1.196 yeni tanı var)- Test sayısı 7.286
27 Mart: 5.698 vaka, 92 ölüm (17 yeni ölüm, 2.069 yeni tanı var)- Test sayısı 7.533
28 Mart: 7.402 vaka, 108 ölüm (16 yeni ölüm, 1704 yeni tanı var)- Test sayısı 7.641
Bu tür önemli haberlerden anlık haberdar olmak için memurlar.net'in Android uygulamasını indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Ak Parti'li İsmail Tamer'den 'test kiti' iddialarına yanıt
28 Mart 2020 19:58
|İstanbul Valisi: Belgesi olmayanlara bilet satılmayacak
28 Mart 2020 19:28
|Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan kadını tebrik etti
28 Mart 2020 18:48
|'Toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma var'
28 Mart 2020 18:33
|Çorum Belediye Başkanı maaşını mağdurlar için bağışladı
28 Mart 2020 17:27
|Ak Parti Milletvekili, bir maaşını İHH'ye bağışladı
28 Mart 2020 16:48
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı ile görüştü
28 Mart 2020 16:39
|Kılıçdaroğlu: Faturalar, faizsiz olarak ertelensin
28 Mart 2020 16:09
|Bakan Selçuk'tan videolu 'Evde kal' çağrısı
28 Mart 2020 15:43
|Samsun Valisi, hastaneyle ilgili ses kaydını yalanladı
28 Mart 2020 15:29