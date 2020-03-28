1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor açıklandı

Yüksek Sağlık Enstitüsünün tamamladığı raporda, İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin yüzde 95,1'inin 60 yaş ve üzerindeki yaş gruplarının oluşturduğu belirtildi
 28 Mart 2020 19:47
Yazdır
İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor açıklandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avrupa'daki merkez üssü olan İtalya'da vakalara ilişkin yeni rapor açıklanırken, Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Silvio Brusaferro da ülkede uygulanan sıkı karantina tedbirlerinin etkisinin virüsün yayılmasını yavaşlatmada kendisini göstermeye başladığını söyledi.

Brusaferro, ISS'nin Kovid-19'a yönelik dün tamamladığı raporuna ilişkin sonuçları değerlendirdi.

"Virüsün İtalya'da zirve yapacağı tarihe yaklaşıyoruz ancak henüz olmadı ve bunu geçmedik." diyen Brusaferro, "İtalya'da, yeni tip koronavirüs enfeksiyon eğiliminin gidişatında alınan tedbirlerin etkisini görmeye başladık. 19-20 Mart'ta eğrinin düşüşe geçtiğini gördük, bu, artış hızındaki yavaşlamaya işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Brusaffero, tedbirler konusunda uyarıda bulunarak, "Yayılmadaki yavaşlama, aldığımız önlemleri gevşetmeye yol açmamalı." dedi.

ISS Konseyi Başkanı Franco Locatelli de yeni tip koronavirüse ilişkin "biyolojik savaş" iddialarını reddederek, "SarsCov2 virüsünün laboratuvarda üretilmediğine dair açık göstergelerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

- Rapordan öne çıkan detaylar

ISS'nin verilerine göre, vakaların ortalama yaşı 62 ve yüzde 57,6'sı erkek oldu.

Tüm yaş gruplarında ortalama öldürücülük oranı yüzde 9,2 olarak ölçüldü.

Hayatını kaybeden 6 bin 801 kişiden, 30-39 yaş yüzde 0,2 (17 kişi), 40-49 yaş yüzde 1 (67 kişi), 50-59 yaş yüzde 3,6 (243 kişi), 60-69 yaş yüzde 11,2 (761 kişi), 70-79 yaş yüzde 35,3 (2403 kişi), 80-89 yaş yüzde 39,7 (2702 kişi), 90 yaş ve üzeri ise yüzde 8,9 (608 kişi) olarak kayıtlara geçti.

Bu kapsamda, İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin yüzde 95,1'ini 60 yaş ve üzerindeki yaş grupları oluşturuyor.

- "Hipertansiyon, diyabet, kalp yetmezliği"

Verilerde, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerde en çok görülen ortak hastalıklar da sıralandı.

Buna göre, 3 veya daha fazla patolojik rahatsızlığı bulunanların oranı yüzde 50,7, 2 patolojik rahatsızlığı bulunanların oranı yüzde 25,9, sadece bir rahatsızlığı bulunanların oranı da yüzde 21,3 olarak kaydedildi.

Ölenler arasında hiçbir rahatsızlığı bulunmayanların oranı ise yüzde 2,1 olarak ölçüldü.

Yaşamını yitirenlerin yüzde 73'ünde hipertansiyon, yüzde 31,3'ünde diyabet, yüzde 27,8'inde ise kalp yetmezliği gibi rahatsızlıklar başı çekti.

ISS'nin 26 Mart tarihli verilerinde, 6 bin 414 sağlık çalışanının Kovid-19 kaptığı belirtilirken, bu çalışanların yüzde 35'inin erkek ve yaş ortalamasının da 49 olduğu kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
28 Mart 2020 20:33		 İtalya'da son 24 saatte 889 kişi hayatını kaybetti
28 Mart 2020 20:04
Koronavirüsle boğuşan Haiti'de başhekimi kaçırdılar
28 Mart 2020 19:52		 Dünya genelinde koronavirüs önlemleri artıyor
28 Mart 2020 19:37
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1019'a ulaştı
28 Mart 2020 17:17		 Dünya genelinde koronavirüs görülen kişi sayısı 600 bini aştı
28 Mart 2020 17:16
ABD'de koronavirüsten 410 kişi daha hayatını kaybetti
28 Mart 2020 17:12		 Rusya, koronavirüs ilacını geliştirdiğini duyurdu
28 Mart 2020 16:18
İspanya'da virüsten ölen sayısı bir günde 832 kişi arttı
28 Mart 2020 14:03		 Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 597 bini geçti
28 Mart 2020 11:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:33 - Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti20:27 - Van'da iki mahalle ve iki mezra karantinaya alındı20:21 - Van'daki karantina mahallesinde jandarma nöbet tutuyor20:16 - Lise öğrencisi göğsünden bıçaklanarak öldürüldü20:10 - Yurt dışından gelen 159 kişi Düzce'de yurda yerleştirildi20:04 - İtalya'da son 24 saatte 889 kişi hayatını kaybetti19:58 - Ak Parti'li İsmail Tamer'den 'test kiti' iddialarına yanıt19:52 - Koronavirüsle boğuşan Haiti'de başhekimi kaçırdılar19:47 - İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor açıklandı19:42 - Fahrettin Koca: Toplam 108 vatandaşımız hayatını kaybetti
19:37 - Dünya genelinde koronavirüs önlemleri artıyor19:32 - AŞTİ'de otobüs seferleri durduruldu19:28 - İstanbul Valisi: Belgesi olmayanlara bilet satılmayacak19:23 - NTV muhabiri de koronavirüse yakalandı19:20 - Seyahat İzin Belgesi olmayanlara uçak bileti satılmayacak18:48 - Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan kadını tebrik etti18:42 - BUDO seferleri tedbir kapsamında durduruldu18:38 - En çok 'bankacılık işlemleri' için yardım istediler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Flaş! Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Turhan'ı görevden aldı
MEB, koronavirüsün yarattığı krizden dolayı, bazı ek ders ödemelerini yapmayacak
İkisi emniyet müdürü 16 poliste koronavirüs pozitif çıktı!
Koronavirüsü yenen Rektör yaşadıklarını anlattı
Anadolu Üniversitesi'nden AÖF öğrencilerine uyarı
Dört Valilik daha serbest kıyafet uygulamasına geçti
İçişleri Bakanlığı, otobüs seferlerine dair genelgeyi yayımladı
Özel araçla şehirler arası yolculuk serbest mi?
Fahrettin Koca: Toplam 108 vatandaşımız hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığından sağlık raporlarına dair 10 maddelik genelge
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Saglik calisanlarina 3 ay boyunca istifa yasağı 4
ücretini atatürk ödedi 5
Manisa otogarda yasli adama bağıran polis 2
SağlığımızlaOynamaİBB 4
28.03.2020 ulaştırma bakanının görevden alınması 2
27 mart 2020 İtalya'da ölü sayısının 8215 olması 3
şey 1
ateizm 1
yeraltı şehirleri 2
kadir mısıroğlu 7
SON İLANLAR
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 7 personel alacak- Güncellendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak-Ertelendi
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam