Koronavirüsle boğuşan Haiti'de başhekimi kaçırdılar
174 ülkede görülen salgının yayılmadığı coğrafya kalmadı. 600 bini aşan vaka sayısı dünyada hayatı durdururken, bedel ödeyen ülkelerden biri de maddi olanaksızlıkların kol gezdiği Haiti'de doktorlar kaçırılmaya başlandı.
|28 Mart 2020 19:52
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Dünya koronavirüs ile mücadele ederken Orta Amerika'nın en fakir ülkesi Haiti'de ülkenin en büyük hastanelerinden birinin başhekimi kaçırıldı.
Reuters haber ajansı, Dr. Jerry Bitar'ın hastaneden çıkıp evine giderken çeteler tarafından önünün kesildiğini bildiriyor.
Kaçırılmanın duyulmasıyla hastane önüne toplanan kalabalıklar Dr. Bitar'ın serbest bırakılması için sloganlar attı, doktorlar ise kaçırılma nedeniyle hastaneye yeni hasta kabul etmeyeceklerini duyurdu.
Bölgenin en fakir ülkesi olan Haiti'de, adam kaçırma gibi suçlar oldukça yaygın. Polis, yalnızca Ocak ayında 15 kaçırılma olayının kayıtlara geçtiğini aktarıyor.
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