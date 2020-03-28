Ak Parti'li İsmail Tamer'den 'test kiti' iddialarına yanıt
|28 Mart 2020 19:58
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Avrasya Araştırma Şirketi'nin sahibi Kemal Özkiraz, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in oğlu Namık Tamer'in, sosyal medya hesabından "Covid-19 Rapid Test için ön sipariş alınır. Lütfen iletişime geçiniz" ifadelerinin yer aldığı test kiti fotoğraflarını paylaştığını ileri sürdü.
Özkiraz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da seslenerek, "Gereken yapılacak mı?" diye sordu. Özkiraz ayrıca, İsmail Tamer'e de istifa çağrısı yaptı.
İDDİALARA YANIT VERDİ
İddiayla ilgili olarak AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'den açıklama geldi.
Independent Türkçe'ye konuşan İsmail Tamer, "Kesinlikle yalan, beni yıpratmak istiyorlar" dedi.
Kendisi de tıp doktoru olan ve geçmişte Kayseri Devlet Hastanesi'nin başhekimliği görevini de yürüten İsmail Tamer, iddianın kesinlikle yalan olduğunu savunarak, isteyenin Sağlık Bakanlığı üzerinden araştırma yapabileceğini ve bakanlık üzerinden kimseyle temas kurmadığını da söyledi.
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