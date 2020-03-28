1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yurt dışından gelen 159 kişi Düzce'de yurda yerleştirildi

Yurt dışından gelen 159 kişi Düzce'de yurda yerleştirildi
 28 Mart 2020 20:10
Yazdır
Yurt dışından gelen 159 kişi Düzce'de yurda yerleştirildi

IHAAW193730-GEN/28-03-2020

- Yurt dışından gelen 159 kişi Düzce'de yurda yerleştirildi

- 6 ülkeden 439 kişi Düzce'de karantinaya alındı

(Fotoğraflı)

Enes Bektaş-Selçuk Akyol

DÜZCE (İHA) - Türkiye'ye farklı ülkeden getirilen ve aralarında öğrencilerinde bulunduğu 159 kişi korona virüs salgınına karşı karantina altında tutulmak üzere Düzce'deki Raziye Begüm Sultan Yurduna yerleştirildi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve vatandaşlar, Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. İstanbul'a Katar'dan uçakla gelen 54 kişi ve Ukrayna'dan gemi ile gelen 105 kişi indikleri yerlerde sağlık kontrolünden geçirilerek Düzce'ye gönderilmek üzere 6 otobüse bindirildi. Geniş güvenlik önlemleri ile Düzce'ye gelen Türk vatandaşları Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Raziye Begüm Sultan yurduna yerleştirildi. Polis, AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yurtta karantina altına alınanlar kayıtları yapıldıktan sonra kan örnekleri alınarak 14 gün boyunca kalacakları odalarına gönderildi.

Daha öncede Düzce'ye Ukrayna, Sırbistan, Hırvatistan, Etiyopya ve Bosna Hersek'ten 280 Türk vatandaşı ve öğrenci Necla Pekolcay Öğrenci Yurdu'na yerleştirilmişti.

(EB-ÖZ-Y)

28.03.2020 20:20:31 TSI

NNNN
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Habur Sınır Kapısı'nda Irak ile 'temassız' ticaret
28 Mart 2020 20:38		 Van'da iki mahalle ve iki mezra karantinaya alındı
28 Mart 2020 20:27
Van'daki karantina mahallesinde jandarma nöbet tutuyor
28 Mart 2020 20:21		 AŞTİ'de otobüs seferleri durduruldu
28 Mart 2020 19:32
Seyahat İzin Belgesi olmayanlara uçak bileti satılmayacak
28 Mart 2020 19:20		 BUDO seferleri tedbir kapsamında durduruldu
28 Mart 2020 18:42
AŞTİ'deki evsizler şefkat evlerine yerleştirildi
28 Mart 2020 18:18		 Evini kuaför salonuna çeviren kişiye ceza uygulandı
28 Mart 2020 17:53
İstanbul'da otobüslerin giriş çıkışlarına izin verilmiyor
28 Mart 2020 17:48		 THY: İç hat bilet satışına kısa bir süre ara verildi
28 Mart 2020 17:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:33 - Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti20:27 - Van'da iki mahalle ve iki mezra karantinaya alındı20:21 - Van'daki karantina mahallesinde jandarma nöbet tutuyor20:16 - Lise öğrencisi göğsünden bıçaklanarak öldürüldü20:10 - Yurt dışından gelen 159 kişi Düzce'de yurda yerleştirildi20:04 - İtalya'da son 24 saatte 889 kişi hayatını kaybetti19:58 - Ak Parti'li İsmail Tamer'den 'test kiti' iddialarına yanıt19:52 - Koronavirüsle boğuşan Haiti'de başhekimi kaçırdılar19:47 - İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor açıklandı19:42 - Fahrettin Koca: Toplam 108 vatandaşımız hayatını kaybetti
19:37 - Dünya genelinde koronavirüs önlemleri artıyor19:32 - AŞTİ'de otobüs seferleri durduruldu19:28 - İstanbul Valisi: Belgesi olmayanlara bilet satılmayacak19:23 - NTV muhabiri de koronavirüse yakalandı19:20 - Seyahat İzin Belgesi olmayanlara uçak bileti satılmayacak18:48 - Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan kadını tebrik etti18:42 - BUDO seferleri tedbir kapsamında durduruldu18:38 - En çok 'bankacılık işlemleri' için yardım istediler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Flaş! Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Turhan'ı görevden aldı
MEB, koronavirüsün yarattığı krizden dolayı, bazı ek ders ödemelerini yapmayacak
İkisi emniyet müdürü 16 poliste koronavirüs pozitif çıktı!
Koronavirüsü yenen Rektör yaşadıklarını anlattı
Anadolu Üniversitesi'nden AÖF öğrencilerine uyarı
Dört Valilik daha serbest kıyafet uygulamasına geçti
İçişleri Bakanlığı, otobüs seferlerine dair genelgeyi yayımladı
Özel araçla şehirler arası yolculuk serbest mi?
Fahrettin Koca: Toplam 108 vatandaşımız hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığından sağlık raporlarına dair 10 maddelik genelge
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Koronavirüs covid-19 Dünya Haritası 3
27.03.2020 millet camii cuma namazi 1
SağlığımızlaOynamaİBB 4
yağmurda ıslanmaktan keyif almak 2
27 mart 2020 İtalya'da ölü sayısının 8215 olması 3
Evde kal yaz 2868 e gönder 4
yeraltı şehirleri 2
beratalbayrak'ın altın varaklı kalorifer peteği 8
Evdekal 3
çubuklu makarna 1
SON İLANLAR
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 7 personel alacak- Güncellendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak-Ertelendi
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam